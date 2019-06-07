Сеул, , 07:40 — REGNUM Samsung Heavy Industries получила заказ на строительство двух танкеров для перевозки сжиженного природного газа для судоходных компаний Бермудских островов. Об этом сообщает Maeil Business Newspaper со ссылкой на представителей компании.

По их словам, газовозы будут спущены на воду к концу 2022 года. Сумма контракта составила $380 млн.

Известно, что в этом году компания уже получила заказы на строительство десяти газовозов и одной плавучей установки для добычи, хранения и отгрузки нефти. Общая сумма контрактов на постройку одиннадцати судов составила $3 млрд.

В настоящее время портфель заказов составляет $20,3 млрд, что немного выше, чем в марте 2018 года (менее $20 млрд).

«В будущем мы намерены закрепить свои позиции на рынке судов, работающих на СПГ, и активно принимать участие в проектах для Катара и Мозамбика», — сообщили представители компании.