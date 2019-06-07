Выставка Китая и стран Центральной и Восточной Европы открывается в Китае

Нинбо, Китай, , 07:31 — REGNUM Международная ярмарка потребительских товаров, а также Выставка Китая и стран Центральной и Восточной Европы, которые пройдут на востоке Китая привлекли более 6,7 тыс. покупателей из 22 стран и регионов, сообщает 6 июня агентство Синьхуа.

Более 20 форумов и выставок пройдет во время мероприятий, которые продлятся с 7 по 12 июня в городе Нинбо провинции Чжэцзян на востоке Китая, отметил замглавы провинциального департамента коммерции Фан Лицюнь.

Среди участников также будет 700 правительственных чиновников и бизнесменов из стран Центральной и Восточной Европы. Почетными странами на выставке станут Словакия и Литва.

По данным Министерства коммерции Китая, общий торговый оборот между Китаем и странами Центральной и Восточной Европы достиг $28,55 млрд за первые четыре месяца 2019 года, что на 7,9% выше, чем годом ранее.