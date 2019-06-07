Рубль поддержало восстановление цен на нефть

Москва, , 07:08 — REGNUM Рубль стал укрепляться с открытия торгов 6 июня и удерживал свои позиции до конца дня. Меньше всего он подорожал к евро из-за роста пары евро/доллар на Forex после заседания Европейского центрального банка (ЕЦБ), заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари» Владислав Антонов.

По итогам дня российская валюта подорожала к иностранным валютам. К доллару она подорожала на 0,47%, до 65,08 руб., к евро — на 0,05%, до 73,33 руб., к фунту — на 0,21%, до 82,61.

Управляющий совет ЕЦБ на последнем заседании оставил процентные ставки в еврозоне без изменения. Регулятор заявил, что основная процентная ставка будет оставлена без изменения до середины следующего года. Банкам будет выплачиваться процентная ставка до 0,3% за заимствования.

На фоне общего ослабления американского доллара и восстановления цен на нефть на 3,5% пара доллар/рубль снизилась до $65,02.

Сегодня, 7 июня, нефть остается торговаться в плюсе выше $62. Высокий спрос на ОФЗ и рост индекса RGBI поддержат позитивную динамику нацвалюты. Сегодня в центре внимания участников рынка находится отчет по американскому рынку занятости.

Учитывая ожидания снижения ставок ФРС США, отчет очень важен для трейдеров. Если он разочарует их, доллар усилит падение, рубль укрепится. Сегодня вполне вероятно увидеть падение курса доллара до 64,75 руб.

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