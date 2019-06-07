Власти Китая подстегнут развитие транспорта на новых видах энергии

Пекин, , 06:45 — REGNUM Китай выпустил постановление, которое призвано подстегнуть спрос на экологический транспорт, а также развитие сектора высококачественной продукции на внутреннем рынке, сообщает 6 июня агентство Синьхуа.

Стоимость автомобилей на новых видах топлива будет снижена благодаря государственным субсидиям, а разработка и индустриализация нового поколения такого рода транспорта и батарей к нему будет ускорено, говорится в постановлении, которое было совместно выпущено Комиссией национального развития и реформы Китая.

Местные правительства на местах получили строгую установку, запрещающую вводить какие-либо ограничения на приобретение и использование гражданами такого рода транспортных средств. Все же существующие ограничения должны быть сняты.

Кроме того, постановление обязывает власти на местах оказывать поддержку тем, кто покупает свой первый автомобиль на новом виде топлива или семьям, у которых нет машин, снижая специально для них стоимость парковки.

Китайский автопром стремится с автоматизации, экологичности и интеллектуальности, говорится в постановлении. Отметим, что Китай пережил взрывной рост продаж автомобилей на новых видах топлива на первые четыре месяца 2019 года, в результате чего было продано 360 тыс. таки автомобилей, что на 59,8% выше, чем за тот же период 2018 года.

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