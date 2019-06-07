Жители Сахалина получили право ловить три лосося в сутки бесплатно

Южно-Сахалинск, , 06:39 — REGNUM На Сахалине и Курилах с началом лососевой путины вступает в действие долгожданное правило «трёх хвостов». С началом путины каждый житель региона сможет бесплатно, без оформления путёвки, поймать три лосося или до 5 кг рыбы в сутки, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Читайте также: «Три хвоста» Москва не одобряет: свободный вылов трёх горбушин запрещен

В Агентстве по рыболовству Сахалинской области сообщили, что право на вылов «трёх хостов» жители островного региона получили на длительный срок. Для любительского лова в муниципалитетах области будет открыто 44 участка.

Как сообщало ИА REGNUM, свободный вылов «трёх хвостов» на Сахалине уже вводили в 2015 году по решению региональных властей. Однако вскоре запрет на вылов трёх рыбин в путину наложила прокуратура. Позднее сахалинцы, а также жители других дальневосточных регионов неоднократно требовали разрешения на вылов «трёх хвостов» без путёвок. Однако против категорически выступил глава Росрыболовства Илья Шестаков, несмотря на то, что с этим предложением выступали, от имени граждан, главы дальневосточных регионов, объясняя это ростом недовольства населения по поводу множащихся запретов на рыбалку. Однако Шестаков был против:

«Какие могут быть решения? Есть участки для спортивного и любительского рыболовства, есть путёвки. Сейчас ведётся работа для покупки путёвок через интернет», — заявил в мае 2018 года глава Росрыболовства.