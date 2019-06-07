Столицу ДФО закольцуют: обоснование правительству представят к 2020 году

Владивосток, , 06:06 — REGNUM Губернатор Приморья Олег Кожемяко на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) рассказал, что экономическое обоснование строительства нового моста на остров Елена во Владивостоке будет представлено правительству к 2020 году, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Новый мост станет важным элементом Владивостокской кольцевой дороги, идея которой была озвучена экс-главой города Игорем Пушкарёвым. Специалисты уверены, что мост позволит разгрузить центральные улицы и район Эгершельда, где находится Владивостокский морской торговый порт.

По словам Кожемяко, реализация проекта даст возможность порту увеличить грузооборот и доставлять грузы не через центральные улицы города, а в объезд, через остров Русский, а также облегчит движение частного транспорта.

«В ближайшее время мы будем проводить процедуры, связанные с поиском проектных решений по обоснованию цены. В 2020 году уже будем формировать повестку, связанную с проектированием и строительством», — рассказал в интервью агентству ТАСС Кожемяко.

Поддержка строительства моста была получена на высшем уровне во время встречи губернатора Приморья с президентом России Владимиром Путиным, которая состоялась 25 апреля. Глава государства поддержал предложение Кожемяко о необходимости моста на остров Русский через остров Елена и реконструкцию путепровода Некрасовский до Зари, что существенным образом повлияет на транспортную ситуацию во Владивостоке.

«2020 года станет стартовой позицией в реализации этого проекта», — сообщил губернатор.

В тоже время в Приморье остаётся сложной ситуация по ремонту и восстановлению мостов, разрушенных в результате воздействия стихии или перегруженных фур. Олег Кожемяко, будучи кандидатом в губернаторы во время избирательной кампании, обещал уделять этому вопросу максимум своего внимания. В частности, после обрушения моста в Осиновки, когда погибла молодая женщина с ребёнком, были начаты работы по облагораживанию объездной дороги, которые прекратились в день проведения выборов.

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Ранее губернатор Приморья Владимир Миклушевский инициировал программу ремонта нескольких сотен мостов, признанных аварийными, однако, дело осталось только на бумаге.

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В Приморье имеется целый ряд мостов, от существования которых зависит существование населённых пунктов, но мосты эти находятся в аварийном состоянии и не могут эксплуатироваться в полной мере. Часть мостов находится в состоянии «готовности к обрушению», отремонтировать которые краевые власти не берутся, а у местных властей нет для этого ни средств, ни полномочий.

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Как сообщало ИА REGNUM, идея строительства Владивостокской кольцевой дороги, в своё время была неким ответом и конструктивным дополнением грандиозному строительству объездной дороги и мостов через бухту Золотой Рог и на остров Русский. Тогда Игорь Пушкарёв, являясь мэром Владивостока, обсуждал с директором филиала итальянского акционерного общества «Салини Импреджило» в России Андреа Тулли возможности строительства во Владивостоке кольцевой автодороги и моста на остров Елена.