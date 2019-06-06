«Россия – страна возможностей» и ОНФ меняют формат профстажировок

Санкт-Петербург, , 23:37 — REGNUM В четверг, 6 июня на площадке Петербургского международного экономического форума Автономная некоммерческая организация «Россия — страна возможностей» подписала 4 соглашения о сотрудничестве и взаимодействии по проекту «Профстажировки 2.0» с партнерами-работодателями, в числе которых: Минстрой России и ведущие компании страны — «Россети», «Ростелеком» и ВЭБ.РФ.

Напомним, «Профстажировки 2.0» — совместный проект платформы «Россия — страна возможностей» и Общероссийского народного фронта.

«Новая платформа даст возможность студентам взаимодействовать с работодателями напрямую и получать от них практико-ориентированные задания — кейсы. Такая коммуникация поможет будущим специалистам готовить дипломные и курсовые работы не «в стол», а по запросу компаний, которые в будущем могут пригласить молодого человека на стажировку или работу», — отметил сопредседатель Центрального штаба ОНФ, генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров.

Более шестисот кейсов, подготовленных ведущими федеральными и региональными компаниями, охватывают все направления подготовки специалистов.

Например, ПАО «Россети» разместило на платформе «Профстажировок» рекордное количество кейсов — 85.

«Большая часть кейсов, которые подготовили наши эксперты, посвящена эксплуатации электросетей, но с помощью проекта мы хотим привлечь не только инженеров, — отметил генеральный директор ПАО «Россети» Павел Ливинский, — Есть потребность в решении задач по строительству, нужны программисты, маркетологи и другие специалисты. В одном из заданий предлагаем студентам оценить затраты на внедрение технологий виртуальной реальности для подготовки персонала в электроэнергетической компании и разработать алгоритм расчета экономического эффекта от их внедрения. Это очень амбициозная задача, ведь пока в стране нет примеров применения VR-технологий для кадров, мы хотим быть здесь пионерами».

ВЭБ.РФ в рамках проекта намерен привлечь студентов к решению задач по цифровой трансформации России.

«Сегодня ведется активная работа по формированию цифровой экономики России. Успех этой работы во многом будет зависеть от нашей молодежи: тех, кто сейчас учится, уже воплощает свои идеи или готовится создать инновационный бизнес, — отметил заместитель председателя ВЭБ. РФ Алексей Иванченко, — Задача ВЭБ. РФ — содействовать раскрытию потенциала молодых специалистов и привлекать их к реализации проектов в рамках национальной программы «Цифровая экономика».

Практико-ориентированные задания от компании «Ростелеком» привлекут студентов к борьбе с кибермошенниками.

«Кейсы «Ростелекома» и дочерних компаний (всего у нас работает около 130 тысяч сотрудников) посвящены злободневной теме — обеспечению безопасности в сети. Например, созданию безопасной среды социальных сетей и противодействию фишингу — интернет-мошенничеству для получения доступа к логинам и паролям пользователей, — отметил президент ПАО «Ростелеком» Михаил Осеевский, — Мы также предлагаем разработать методы борьбы с угрозами из мира «интернета вещей» и кибербуллингом — интернет-травлей. Мы рады участвовать в таком масштабном проекте и видим в нем огромный потенциал».

Минстрой России предложит студентам разработать новые технологии в строительстве и цифровизации отрасли. Вместе сподведомственными организациями он подготовил для платформы проекта порядка 25 кейсов.

«В заданиях, которые разработали наши эксперты, представлена широкая проблематика отрасли, - отметил глава Минстроя России Владимир Якушев, — Наши кейсы будут интересны не только строителям и проектировщикам, но и программистам, юристам, экономистам. Мы уделяем большое внимание цифровизации отрасли, в том числе разработке информационных систем. Так, мы предлагаем участникам конкурса разработать интегрированную систему обмена информацией в строительстве».

Платформа проекта будет запущена в середине июня. Студенты смогут начать выполнять кейсы уже в сентябре.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Автономная некоммерческая организация (АНО) «Россия — страна возможностей» учреждена указом президента РФ Владимира Путина от 22 мая 2018 года. Ключевые цели организации: создание условий для повышения социальной мобильности, обеспечения личностной и профессиональной самореализации граждан, а также создание эффективных социальных лифтов в России.

АНО «Россия — страна возможностей» развивает одноименную платформу, объединяющую 18 проектов: конкурс управленцев «Лидеры России», студенческая олимпиада «Я — профессионал», международный конкурс «Мой первый бизнес», всероссийский конкурс «Доброволец России», проект «Профстажировки 2.0», фестиваль «Российская студенческая весна», «Грантовый конкурс молодежных инициатив», конкурс «Цифровой прорыв», портал Бизнес-навигатора МСП, конкурс «РДШ — территория самоуправления», соревнования по профессиональному мастерству среди людей с инвалидностью «Абилимпикс», всероссийский молодежный кубок по менеджменту «Управляй!», акция признательности «Благодарю», движение «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia), благотворительный проект «Мечтай со мной», конкурс «Лига вожатых», конкурс «Моя страна — моя Россия» и международный инженерный чемпионат «CASE-IN».