Тема лидерства стала одной из центральных на ПМЭФ-2019

Санкт-Петербург, , 23:24 — REGNUM Лидерство в современной экономике обсуждалось на пленарной сессии Сбербанка «Трансформация в быстро меняющемся мире: государства, компании, люди». Тему раскрыл первый заместитель руководителя администрации Президента РФ, наставник конкурса «Лидеры России» Сергей Кириенко. Он отметил, что в технологичном мире цена человеческих решений, значимость лидерства стали самым ценным ресурсом. «Лидеры России» — флагманский проект АНО «Россия — страна возможностей», созданной по инициативе Президента России Владимира Путина.

«В бизнесе, в госуправлении, в науке не хватает людей. И приоритет для государства — это взращивание квалифицированных управленцев, инвестиции в человеческий капитал. В этой связи Конкурс «Лидеры России» показал свою реальную востребованность: как среди участников (это более 400 тысяч человек), так и со стороны государства. Только по результатам первого конкурса 2017−1018 годов были выбраны Президентом и позже прошли выборную кампанию два губернатора, заняли свои места четыре заместителя федеральных министров, 11 региональных министров», — сказал Сергей Кириенко.

«Для этих же целей по поручению Президента России Владимира Путина полтора года назад была запущена программа «Россия — страна возможностей», которая сегодня объединяет такие проекты как «Лидеры России», студенческие олимпиады, «Мой первый бизнес» для школьников, «Цифровой прорыв» для IT, это более 1,6 миллиона человек, которые приняли участие в конкурсах», — добавил Сергей Кириенко.

Модератором сессии «Лидер XXI века» выступил руководитель конкурса «Лидеры России», генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров, а одним из спикеров — победитель конкурса 2018−2019 годов, директор Центра системных трансформаций экономического факультета МГУ имени Ломоносова Михаил Кузнецов. Темой мероприятия стало формирование личности лидера, отвечающего вызовам нового времени.

«Сегодня лидерство крайне востребовано в обществе, особенно в России. Уходит в прошлое эпоха, когда можно было сидеть в совете директоров и голосовать за заранее принятое решение. Руководитель должен быть готов подхватить управление, должен быть готов к постоянному риску, иногда обстоятельства заставляют стать лидером изменений», — заявил Михаил Кузнецов.

На пресс-подходе, посвященном итогам и перспективам конкурса «Лидеры России», Алексей Комиссаров напомнил, что на первый конкурс 2017—2018 годов заявки на участие подали 199 тысяч человек, на второй конкурс поступило уже 227 тысяч заявок. За два года произошло больше ста назначений на самые разные посты. При этом опыт федерального центра начали перенимать в регионах. Уже прошли кадровые конкурсы по методике «Лидеров России» в Дагестане, Кабардино-Балкарии и на Сахалине, летом пройдет конкурс в Санкт-Петербурге.

«Важно, что лидеры поддерживают общение. По инициативе участников первого конкурса был создан клуб Лидеров России «Эльбрус», они общаются на деловых мероприятиях и неформальных встречах, участвуют в крупнейших мероприятиях страны, в том числе, в ПМЭФ. В этот раз на форум были приглашены победители второго сезона Конкурса «Лидеры России», — рассказал Алексей Комиссаров.

Конкурс «Лидеры России» также помогает решить кадровые вопросы в регионах, заявила на пресс-подходе и.о. вице-губернатора города Севастополя, победитель конкурса Мария Литовко.

«Я надеюсь привлечь финалистов к нам, в подразделения, которые находятся в зоне моей ответственности. Сейчас предстоит сформировать перечень вакантных должностей руководящего состава. Я намерена в полной мере использовать тот кадровый потенциал, который создал конкурс», — сообщила она.

В свою очередь, победитель конкурса «Лидеры России», председатель Комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями Правительства Санкт-Петербурга Юлия Аблец подчеркнула, что важнейшая составляющая конкурса — программа наставничества, «так как именно наставник показал мне возможности госслужбы, продемонстрировал на примере своей структуры, как много полезного и нужного можно делать».

Как ранее сообщало ИА РЕ, в первый день работы форума прошло общение губернатора Нижегородской области и наставника конкурса «Лидеры России» Глеба Никитина с его подопечным, победителем конкурса «Лидеры России» Владимиром Туровцевым. По словам Глеба Никитина, цель совместной работы — решение конкретных задач, реализация совместных проектов.

«Я жду от этого общения результатов не только для личностного развития подопечного, но и для собственного личного развития. Новые взгляды и восприятие системы извне — это правильный, нужный диалог», — сказал Глеб Никитин.

«Возможность применить мои опыт и знания на базе перспективного региона, сделать так, чтобы идеи превратились в прототипы, в реализацию, а в какой-то момент, тиражировать этот опыт на другие регионы — это отличный шанс для меня, и без наставника это было бы невозможно», — отметил Владимир Туровцев.

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