В Удмуртии планируют создать технопарк в сфере высоких технологий

Санкт-Петербург, , 22:47 — REGNUM Глава Удмуртии Александр Бречалов и председатель совета директоров фонда «Сколково» Виктор Вексельберг подписали соглашение о сотрудничестве. Документ подписан в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), сообщили ИА REGNUM в правительстве республики.

В соответствии с соглашением, в 2019 году в Ижевске планируется создание Технопарка в сфере высоких технологий в формате государственно-частного партнерства на базе неиспользуемого инженерного корпуса завода «Буммаш».

Департамент развития фонда будет тиражировать модель своей экосистемы в Удмуртии, в первую очередь в рамках работы нового технопарка. По результатам совместной работы будет рассматриваться вопрос аккредитации технопарка в качестве регионального оператора фонда «Сколково». Это позволит потенциальным участникам проекта «Сколково» получить доступ к лучшим практикам и сервисам фонда, а регион, в свою очередь, получит экспертную поддержку в проведении исследований для разработки концепции для создаваемого технопарка.

ИА REGNUM напоминает, ранее в рамках ПМЭФ Удмуртия заключила соглашения о сотрудничестве с крупнейшим интернет-магазином России Wildberries, с АО «Российский экспортный центр» о размещении региональных экспортеров на внутристрановых маркетплейсах Китая.

Соглашение с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) в качестве наиболее перспективных направлений предполагает проекты в области транспорта, молочного животноводства, нефтепереработки и обрабатывающих производств.

Также была подписана дорожная карта по развитию сотрудничества с топливной компанией Росатома «ТВЭЛ», которая предполагает производство оборудования и продукции для топливно-энергетического комплекса.