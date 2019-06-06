Четверг, 6 Июня 2019 года
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Нефть растет в цене в надежде на отмену пошлин США против Мексики

Экономика

Brent подорожала до $62,13 за баррель

Лондон, 6 июня 2019, 22:46 — REGNUM  Мировые цены на нефть поднялись после заявлений официальных лиц США и Мексики о возможной отмене «антимигрантских» пошлин Белого дома, 6 июня передает агентство Reuters.

К настоящему моменту нефть марки Brent подорожала на $1,50 (2,47%), до $62,13 за баррель. Нефть WTI поднялась в цене на $1,37 (2,65%), до $53,05 за баррель.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 июня нефть достигла минимальных значений с середины января 2019 года — $59,45 дя Brent и $50,60 для WTI.

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Динамика цен на нефть и нефтепродукты
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