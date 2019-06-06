Уолл-стрит проводит третьи торги подряд в большом плюсе

Нью-Йорк, США, , 22:38 — REGNUM Фондовый рынок США снова показывает хороший рост — все основные индексы Уолл-стрит поднялись в пределах 0,8%, 6 июня передает агентство Reuters.

К настоящему моменту индекс Dow Jones вырос на 202,87 пункта (0,79%), до 25 742,44 пункта, индекс S&P 500 вырос на 20,97 пункта (0,74%), до 2847,12 пункта, индекс Nasdaq вырос на 58,39 пункта (0,81%), до 7279,29 пункта.

Рост Уолл-стрит продолжается третий день подряд и начался после заявления главы ФРС США Джерома Пауэлла о возможном повышении базовой процентной ставки.

Читайте также: Фондовый рынок США завершил вторые торги подряд в «зеленой зоне»