Четверг, 6 Июня 2019 года
22:41:56 МСК

Уолл-стрит проводит третьи торги подряд в большом плюсе

Экономика

Dow Jones вырос до 25 742,44 пункта

Нью-Йорк, США, 6 июня 2019, 22:38 — REGNUM  Фондовый рынок США снова показывает хороший рост — все основные индексы Уолл-стрит поднялись в пределах 0,8%, 6 июня передает агентство Reuters.

К настоящему моменту индекс Dow Jones вырос на 202,87 пункта (0,79%), до 25 742,44 пункта, индекс S&P 500 вырос на 20,97 пункта (0,74%), до 2847,12 пункта, индекс Nasdaq вырос на 58,39 пункта (0,81%), до 7279,29 пункта.

Рост Уолл-стрит продолжается третий день подряд и начался после заявления главы ФРС США Джерома Пауэлла о возможном повышении базовой процентной ставки.

Читайте также: Фондовый рынок США завершил вторые торги подряд в «зеленой зоне»

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Фондовый рынок
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить