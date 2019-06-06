Башкирия не освоила 6 млрд рублей по адресной инвестпрограмме-2018

Уфа, , 22:03 — REGNUM Башкирия в 2018 году не смогла освоить 6 из 19 млрд рублей, предусмотренных в Республиканской адресной инвестиционной программе (РАИП). За пять месяцев 2019 года объем финансирования составил только 4 млрд рублей, или 14% (бюджет РАИП в этом году составляет 27,5 млрд рублей), сообщает «Коммерсантъ».

Показатели исполнения программы раскритиковала председатель комитета по бюджету Госсобрания республики, экс-министр финансов Рида Субханкулова. Она также отметила, что резервировать средства (а это 5 млрд рублей) можно, если только точно знать, куда они будут направлены.

«А если не знаете куда, зачем мы их держим? На будущие инвестпроекты, о которых мы еще не знаем?» — цитирует издание депутата.

Начальник управления госпрограмм Минэкономразвития Светлана Малинская сообщила, что основная часть финансирования из РАИП придется на конец года. По ее словам, 5 млрд рублей мы планируем направить на решение проблемы дольщиков, работы на набережной, ремонт инженерной инфраструктуры в районах и ремонт школы №44 в Уфе.

Как сообщает Минэкономразвития, по итогам 2018 года объем инвестиций в основной капитал составил 268 млрд рублей. За I квартал текущего года отмечается положительная динамика по инвестиционным показателям —40,2 млрд рублей, или 104,3% к уровню аналогичного периода прошлого года.