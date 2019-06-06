Проект ВСМ Москва — Казань в окружении Путина вновь назвали «сомнительным»

Москва, , 21:21 — REGNUM До конца текущего года правительство России определит, в каком направлении будет строиться высокоскоростная железнодорожная магистраль: из Москвы — до Казани или до Санкт-Петербурга. Об этом заявил помощник президента РФ Андрей Белоусов.

«Проект Москва — Казань или Москва — Нижний Новгород, достаточно хорошо проработанный проект РЖД, но сомнительный с точки зрения экономической эффективности из-за пассажиропотока», — сказал Белоусов.

В то же время он отметил, что проект Москва — Санкт-Петербург не вызывает сомнения с точки зрения пассажиропотока и эффективности, «но он не проработан пока».

«Один из этих проектов, я уверен, будет реализован. Нам нужен этот проект просто хотя бы для того, чтобы отработать технологию высокоскоростного движения. Я думаю, что до 2024 года. Не знаю, успеем ли мы закончить, но я думаю, что начнем, деньги на это заложены», — цитирует помощника главы государства «Интерфакс».

При этом Белоусов подчеркнул, что будет реализован только один из проектов, поскольку оба они дорогостоящие, «на два просто не хватит средств».

Напомним, ВСМ Москва — Казань в конечном итоге должна соединить Россию и Китай. Скорость движения поездов по ней будет достигать 400 км/ч, от Москвы до Казани можно будет добраться за 3,5 часа вместо 14 часов. Ранее планировалось, что строительство трассы завершится до 2025 года, затраты оцениваются в 1,69 трлн рублей.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в декабре 2018 года сомнения в экономической целесообразности проекта высказал министр финансов Антон Силуанов. Министр подчеркнул, что скептически относится к данному проекту, поскольку Российские железные дороги (РЖД) и Министерство транспорта «преподносят его как новаторский проект». Однако будет ли здесь экономика, задался вопросом Силуанов. Глава Татарии Рустам Минниханов, комментируя слова главы Минфина, выразил уверенность, что высокоскоростная магистраль всё равно рано или поздно появится. Нужно развивать транспортную инфраструктуру России, и данный проект откроет новые возможности для страны в целом, считает Минниханов.

В марте газета «Коммерсантъ» узнала, что президент РФ Владимир Путин поставил под сомнение целесообразность проекта строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва — Казань, этот вопрос обсуждался на встрече президента РФ с профильным вице-премьером Максимом Акимовым. Сообщалось, что российский лидер не одобрил строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Железнодорожный — Гороховец и склоняется к необходимости создания альтернативной платной автодороги до столицы Татарии, за строительство которой выступил Минфин РФ.

Позднее сомнения президента опроверг его пресс-секретарь Дмитрий Песков. По его словам, существуют разные варианты, в настоящее время они находятся на стадии проработки, поэтому говорить, что «тот или иной вариант полностью отвергнут в пользу иного, неверно».