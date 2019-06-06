В Смоленской области запустят новые телекоммуникационные сервисы

Смоленск, , 21:20 — REGNUM Соглашение о сотрудничестве, направленное на развитие телекоммуникационной инфраструктуры Смоленской области, подписали 6 июня на площадке Петербургского международного экономического форума губернатор Алексей Островский и президент компании «ЭР-Телеком Холдинг» Андрей Кузяев, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации региона.

Подписанный документ предусматривает развитие в регионе новых сервисов на основе промышленного интернета вещей (система компьютерных сетей и промышленных объектов со встроенным программным обеспечением, которая служит для удаленного контроля и управления в автоматизированном режиме). В том числе — создание управляемого энергоэффективного освещения улиц и общественных мест, а также реализация проектов, направленных на повышение уровня безопасности населения и комфорта городской среды.

Также в рамках достигнутых договоренностей в ближайшее время будут рассмотрены вопросы по созданию в регионе комплексов «Безопасный двор» с использованием решения «Умный домофон» (с функцией кнопки «112», Wi-Fi, видеонаблюдением, передачей видео в Ситуационный центр).

«ЭР-Телеком Холдинг» является национальным оператором информационно-коммуникационных услуг в России, работает более чем в 560 населенных пунктах. Компания предлагает телекоммуникационные решения для дома и бизнеса: широкополосный доступ в интернет, цифровое ТВ, телефонную связь, видеонаблюдение, Wi-Fi и пр. Оператор предоставляет услуги на базе собственных телекоммуникационных сетей, построенных «с нуля» с использованием технологии «оптика до дома» и радиодоступа.