Четверг, 6 Июня 2019 года
21:36:29 МСК

Санкции Запада против российского госдолга возможны — Греф

Экономика

Это было очевидно ещё несколько лет назад

Санкции Запада против российского госдолга возможны — Греф
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Герман Греф

Санкт-Петербург, 6 июня 2019, 21:14 — REGNUM  Введение запрета со стороны США на операции с российским государственным долгом вполне возможно, но вероятность такого варианта развития событий оценивать довольно сложно. Об этом сегодня, 6 июня, заявил глава Сбербанка Герман Греф в интервью телеканалу НТВ в кулуарах Петербургского международного экономического форума.

«Это не аппокалиптичный сценарий, это вполне возможный сценарий, который рассматривается. Более того, есть понимание того, как мы в этом случае будем жить и действовать. Такое возможно, но вероятность этого сегодня оценивать достаточно сложно», — сказал Греф.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в США готовится новый законопроект о санкциях против России. Среди множества новых санкций содержится и возможность блокировки активов пяти крупнейших российских банков. Авторы законопроекта о новых санкциях предлагают минфину США принять ограничительные меры в отношении двух или более российских юридических лиц — Сбербанка, ВТБ, ВЭБа, «Россельхозбанка» и «Газпромбанка».

Среди возможных ограничительных мер — заморозка активов или запрет на открытие счетов.

Помимо прочего, в законопроекте предлагается запретить в американской юрисдикции новые операции с российским суверенным долгом.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Санкции ЕС и США против России и контрсанкции
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить