Четверг, 6 Июня 2019 года
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Банки Туркмении прекратили осуществлять денежные переводы внутри страны

Экономика

В качестве альтернативы остаются гораздо менее выгодные почтовые переводы

Ашхабад, 6 июня 2019, 21:10 — REGNUM  В течение двух последних месяцев банки Туркмении прекратили оказывать услуги по осуществлению денежных переводов в национальной валюте внутри страны, пишет «Азатлык».

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Теперь единственным способом отправки денег остается почтовый перевод. Однако, как отмечают местные жители, он является крайне неудобным и невыгодным, поскольку за такую услугу взимается 10%-ная комиссия и перевод осуществляется не почти мгновенно — поступления денег приходится ждать по несколько недель.

Кроме того, денежные переводы через банк можно было получить на следующий день, если время получения не совпадало с выходным или праздничным днём, а почтовые переводы приходится ждать несколько недель.

ИА REGNUM напоминает, что возникший в последние годы в Туркмении дефицит иностранной валюты побудил власти страны ввести целый ряд ограничений на ее приобретение, обналичивание, конвертацию и вывоз за рубеж, а также ужесточить правила электронных денежных переводов.

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Экономика Туркмении
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