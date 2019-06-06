В трех регионах Туркмении стартовала хлебоуборочная страда

Ашхабад, , 21:06 — REGNUM Аграрии Ахалской, Лебапской и Марыйской областей Туркмении начали сбор урожая пшеницы. Через шесть дней участие в страде примут также хлеборобы Балканской и Дашогузской областей, пишет «Turkmenistan.ru».

Посевные площади озимой пшеницы составляют около 760 тысяч гектаров. С них планируют собрать до 1,6 млн тонн урожая зерна.

Читайте также: Президент Бердымухамедов: «Туркмения превратилась в экспортера пшеницы»

В целом в хлебоуборочной кампании будут задействованы около 2 тысяч зерноуборочных комбайнов, а доставку пшеницы на приемные пункты, в амбары и на элеваторы обеспечат более 10 тысяч грузовых машин.

Отмечается, что в 2019 году в Туркмении введены новые государственные закупочные цены на пшеницу, которые будут в два раза выше, чем в 2018 году.

ИА REGNUM напоминает, что на юге Туркмении из-за длительных и обильных проливных дождей сильно пострадали поля с пшеницей, ячменем и хлопчатником. Местные аграрии утверждают, что урожай зерновых фактически уничтожен.

Отметим также, что низкий уровень урожайности пшеницы в 2018 году привел к возникновению дефицита муки и хлеба в государственных магазинах Туркмении. Нехватка продовольствия продолжается до сих пор.

Читайте также: Туркмения планирует закупать пшеницу в Ставрополье