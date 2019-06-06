Четверг, 6 Июня 2019 года
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Китайские инвестиции привлекаются в российское производство метанола

Экономика

Объем инвестиций в проект, предусмотренный подписанным соглашением, составляет 1,5 млрд долларов

Китайские инвестиции привлекаются в российское производство метанола
Иллюстрация: Vekzhivu.com
Метанол

Находка, Приморский край, 6 июня 2019, 20:49 — REGNUM  В Пекине на фоне визита в Россию партийно-государственного лидера КНР Си Цзиньпина подписано двусторонне соглашение о реализации совместного проекта по производству метанола, участниками которого являются Китайская национальная химико-инженерная корпорация (CNCEC) и Находкинский завод минеральных удобрений, сообщает 6 июня Синьхуа.

Планируемый объем производства — 1,8 млн тонн метанола в год, а инвестиций — 1,5 млрд долларов. Благодаря этому на заводе в приморской Находке с участием китайских инвесторов будет построена новая мощная производственная линия. Отмечается, что CNCEC, которая вышла на российский рынок еще в 90-х годах прошлого века, уже имеет успешный опыт двустороннего сотрудничества с такими гигантами российского нефтегазового сектора, как «Газпром», «Роснефть» и «Лукойл».

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Российско-китайские отношения
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