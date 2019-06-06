Сызранская компания отняла подряд на 2 млрд у ПАО «Мостотрест»

Самара, , 20:18 — REGNUM Сызранское ООО «Автодоринжиниринг» выиграло конкурс на строительство путепровода стоимостью 2 млрд рублей у компании Аркадия Ротенберга ПАО «Мостотрест». Сообщение об этом размещено на сайте национальной электронной площадки.

Предметом конкурса являлось строительство и реконструкция транспортной развязки в Ставропольском районе Самарской области на автомобильной дороге М-5 «Урал» общей длинной 6,133 км. Развязка запланирована близ города Жигулевск. Количество полос движения — 4 шириной 3,47 метра, с разделительной полосой шириной 5 метров.

Бюджетные ассигнования на 2019 год запланированы в сумме около 240 млн рублей. Все работы должны быть выполнены в срок до 30 ноября 2021 года. Заказчиком выступило Федеральное казенное учреждение «Поволжуправтодор».

Кроме устройства путепровода через железную дорогу, подрядчик должен будет обустроить 7 съездов с основной дороги и построить подземный пешеходный тоннель длинной 71 метр. Путепровод необходимо будет оборудовать системой электроосвещения протяженностью около 8 км.

Начальная цена контракта составила 2 021 827 520 рублей.

ООО «Автодоринжиниринг» добилось победы в конкурсе, снизив цену контракта на 10 млн рублей, что составило полпроцента от начальной цены. ПАО «Мостотрест» не решилось опуститься в цене больше, чем на 1 013 912 рублей (0,05% от начальной цены).

Поскольку по критерию квалификации исполнителя комиссия никому из участников конкурса не оказала предпочтения, итог определился по критерию цены контракта. Крупнейший контракт, выигранный компанией в 2018 году, — содержание дороги М5 «Урал» (1,7 млрд рублей).

Напомним, ранее компания Аркадия Ротенберга ПАО «Мостотрест» упоминалась как будущий подрядчик строительства Климовского моста (общая стоимость строительства — 121 млрд рублей).

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