Продлевать соглашение с нефтяниками по ценам на топливо нет смысла — Козак

Санкт-Петербург, , 20:17 — REGNUM Вице-премьер России Дмитрий Козак, курирующий топливно-энергетический комплекс, считает, что нет никаких предпосылок для продления соглашений с нефтяными компаниями по стабилизации рынка топлива на период после 1 июля. Об этом Козак заявил в интервью телеканалу «Россия 24№ в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«Будет ли продлеваться соглашение с нефтяными компаниями? Пока, на сегодняшний день, исходя из той ситуации, из тех решений, которые приняты в правительстве, исходя из той ситуации, которая существует на бирже, на рынке, исходя из мировых цен нефти, оснований, предпосылок к тому, чтобы продлевать соглашение после 1 июля, нет», — сказал Козак.

По мнению чиновника, и правительство и нефтяной сектор экономики свои обязательства выполнили. речь идет о договорённости, согласно которой рост цен на топливо не должен превышать темпы инфляции.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, осенью 2018 года крупные нефтяные компании и правительство подписали соглашение о стабилизации рынка топлива. Фактически речь шла о государственном регулировании цен на топливо. С 1 января нефтяникам разрешалось повысить цены на топливо не более чем на 1,7% с учетом того, что с начала 2019 года повышался НДС. С 1 февраля нефтяники могли индексировать цены на топливо таким образом, чтобы по итогам года не превысить прогнозную среднегодовую инфляцию в 4,6%. Соглашение действовало до марта, но затем было продлено до 1 июля.