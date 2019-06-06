«Нафтогаз» столкнулся с дефицитом оборотных средств

Киев, , 19:15 — REGNUM Глава украинской национальной акционерной компании «Нафтогаз» Андрей Коболев заявил, что компания испытывает дефицит оборотных средств, что может помешать выполнению плана закачки газа в ПХГ. Об этом Коболев написал сегодня, 6 июня, на своей странице Facebook.

Коболев отметил, что к настоящему моменту «Нафтогаз» уже импортировал на «20% больше газа», чем за аналогичный период прошлого года. Если закупки газа будут продолжены теми же темпами, то к началу отопительного сезона, по словам Коболева, «Нафтогаз» выйдет на необходимый уровень запасов в 20 млрд кубометров.

«Если продолжим накапливать газ такими темпами, к началу отопительного сезона выйдем на необходимый уровень — 20 млрд кубов», — подчеркнул Коболев.

Однако он предупредил, что «Нафтогаз» уже испытывает нехватку оборотных средств, что может привести к срыву закупок газа.