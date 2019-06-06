Удмуртия планирует сотрудничать с Philips в сфере здравоохранения

Санкт-Петербург, , 18:39 — REGNUM Глава Удмуртии Александр Бречалов провел встречу с генеральным директором Philips Франсом Ван Хаутеном. На полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) стороны обсудили возможные направления взаимодействия в сфере развития здравоохранения республики, сообщили ИА REGNUM в правительстве региона.

В частности, обсуждались вопросы содействия в развитии медицинских технологий, образовательных программ и проведения совместных научных исследований.

Также прорабатывались вопросы использования лизинга как финансового инструмента для переоснащения лечебно-профилактических учреждений Удмуртии высокотехнологичными решениями Philips.

Philips — это нидерландская компания, деятельность которой осуществляется в трех направлениях: здравоохранение, световые решения и потребительские товары. Компания разрабатывает решения для улучшения качества жизни человека на всех этапах — от ведения здорового образа жизни, профилактики и ранней диагностики до лечения и ухода на дому. Занимает лидирующие позиции в области медицинской визуализации, мониторинга пациентов и ИТ-систем, а также решений для персонального ухода и техники для дома. Компания ведет историю с 1893 года. Сектор «здравоохранение» Philips развивает с 1917 года.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что власти Удмуртии планируют подписать соглашение с ООО «Дюраселл Раша» о сотрудничестве в вопросах увеличения доли утилизированных отходов производства и потребления в республике.

Соглашение планируется подписать до конца года. В проекте документа уточнялось, что компания «Дюраселл Раша» будет оказывать информационную и консультационную поддержку правительству региона в реализации мероприятий, ориентированных на увеличение доли утилизации отходом производства и потребления, «образовавшихся после использования элементов питания на территории республики».