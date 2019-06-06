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В Костроме обещают через два года начать строить второй мост через Волгу

Экономика

«Впереди двухлетняя работа по обоснованию инвестиций»

Кострома, 6 июня 2019, 18:28 — REGNUM  «Объездную автотрассу вокруг Костромы и второй мост через Волгу дорожники предприятия «Холмогоры» начнут строить в 2021 году», — об этом сегодня 6 июня, сообщила телекомпания «Русь».

По данным СМИ, «Объект включен в план инфраструктурного развития России после того, как главе Костромской области Сергею Ситникову удалось обосновать на Федеральном уровне необходимость реализации проекта и председатель Правительства Дмитрий Медведев дал соответствующее поручение Министерству транспорта».

«Объект одобрен Правительством как часть сразу двух автотранспортных коридоров федерального значения: «Москва — Екатеринбург» и «Санкт-Петербург — Екатеринбург». Сегодня уже никто не сомневается в том, что он будет реализован. Впереди двухлетняя работа по обоснованию инвестиций. Затем — выполнение инженерного проекта автобана и моста», —уточнил Константин Чупров, начальник ФКУ «Упрдор «Холмогоры»

Сейчас «Холмогоры» проводит капитальный ремонт автотрассы «Кострома — Шарья — Киров — Пермь». Техника и бригады работают в Шарьинском районе. На очереди — Кадыйский, Макарьевский и Судиславский, а также подъезд к Костроме со стороны Ярославля по трассе М-8. В будущем году предприятие намерено полностью завершить запланированные на трассе работы.

К строительству объездной автодороги вокруг Костромы «Холмогоры» будут готовы приступить в 2021 году.

Тема строительства второго моста обсуждается в Костроме более 20 лет. Ранее чиновники обещали начать постройку в 2012—2015 годах и даже заложили камень на месте возведения новой переправы, но строительство объекта так и не началось.

У Костромской области финансов на постройку второй переправы нет — затраты примерно равны суммарному доходу региона за год.

Бывший министр транспорта России Максим Соколов в сентябре 2017 года заявлял, что еще одна переправа через Волгу должна появиться в Костроме не позднее 2030 года.

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Строительство второго моста через Волгу в Костроме
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