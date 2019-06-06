Росатом использует лучшие мировые практики при обращении с опасными отходам

Санкт-Петербург, , 16:22 — REGNUM Госкорпорация «Росатом» учитывает собственный корпоративный и международный опыт при организации системы обращения с опасными отходами. Об этом рассказал первый заместитель генерального директора ГК «Росатом» Кирилл Комаров в своем выступлении на пленарном заседании «Победить мусор: российская реформа и международные практики» в рамках Петербургского международного экономического форума 6 июня.

Реализация федерального проекта «Создание инфраструктуры, обеспечивающей безопасное обращение с отходами I—II классов опасности» национального проекта «Экология» была поручена госкорпорации «Росатом».

«Мы пытаемся применить весь свой накопленный опыт и знания, а также лучшие мировые практики для того, чтобы выстроить в стране удобную, прозрачную и эффективную систему обращения с такими отходами», — заявил Комаров.

Массовое потребление и рост промышленного производства без должного государственного регулирования обращения с отходами ведет к постоянному росту нелегальных захоронений отходов и становится угрозой национальной безопасности.

«По статистике каждую секунду в мире производится 13 тонн опасных отходов или более 400 млн тонн в год. Эта проблема значима в мировом масштабе», — отметил в своем выступлении Комаров.

Неправильное обращение с опасными отходами угрожает безопасности. При попадании в окружающую среду отходов I класса опасности экосистема не восстанавливается вообще, а при попадании II класса восстанавливается только 30 лет.

«В любой стране это предмет особой государственной заботы, Россия не уникальна в желании выстроить именно государственную систему обращения с такими отходами», — отметил К.Комаров.

Федеральный проект «Создание инфраструктуры, обеспечивающей безопасное обращение с отходами I—II классов опасности» направлен на решение задачи системного характера — построение понятной и прозрачной единой государственной информационной системы обращения с опасными отходами, а также на решение задачи инфраструктурного характера.

«В стране должно появиться достаточное количество объектов, которые должны быть разумно расположены на территории нашей страны, чтобы обеспечить эффективное обращение таких отходов», — пояснил К. Комаров, — «Первыми объектами будут 4 завода по химическому разоружению, которые необходимо будет переоборудовать и подготовить для этой деятельности. Помимо этого, будет определено еще 3 площадки на территории страны по результатам разработки федеральной схемы».

Председатель комитета Государственной думы рФ Владимир Бурматов в своем выступлении в этой же пленарной сессии сказал: «Хочу поддержать коллег из Росатома. Мы обязательно в течение июня и июля примем закон, который даст возможность определить единого федерального оператора «Росатом» по обращению с опасными отходами».

«Нельзя назвать захоронением сваливание трансформаторов, аккумуляторов отработанных выливание щелочей просто в лес и в овраги», — пояснил В. Бурматов, — «Никто даже не знает, сколько сегодня в России образуется этих отходов, нет их учета».

«Я рассчитываю на принятие закона в трех чтениях до конца июля», — отметил В. Бурматов.