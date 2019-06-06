Смоленск, , 18:09 — REGNUM «Газпром нефть» увеличит поставки битумных материалов в Смоленскую область — соглашение о намерениях в сфере обеспечения битумными материалами, произведенными по инновационным технологиям, было заключено между администрацией Смоленской области и ПАО «Газпром нефть» в ходе XXIII Петербургского международного экономического форума 6 июня, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации области. Подписи под документом поставили губернатор Алексей Островский и председатель правления компании Александр Дюков.

«Газпром нефть» уже успешно работает с предприятиями транспортной инфраструктуры региона. Только за последние три года поставки дорожного битума в Смоленскую область выросли на 30% — в 2018 году их объем составил 15 тысяч тонн. Кроме этого, смоленская дорожно-строительная отрасль является крупным потребителем полимерно-битумных вяжущих материалов — битумных мастик, а также защитных герметиков.

В рамках соглашения предполагается создание условий для обеспечения предприятий Смоленской области нефтяными битумами и другими производимыми на основе битума материалами, отвечающими всем современным требованиям. Также документ предусматривает взаимодействие Администрации региона и компании «Газпром нефть», направленное на поддержку и развитие научно-технического потенциала в сфере дорожного строительства, жилищно-коммунального хозяйства, производства и применения битумных материалов.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 июня стартовала деловая программа XXIII Петербургского международного экономического форума. В работе форума принимает делегация Смоленской области, которую возглавил губернатор Алексей Островский. Глава региона планирует провести переговоры с потенциальными бизнес-партнерами и подписать ряд важных документов, в том числе — Соглашения о реализации на территории субъекта значимых инвестиционных проектов в сфере промышленности, сельского хозяйства, информационных технологий на общую сумму порядка 19 миллиардов рублей.