В Госдуме предлагают выплачивать маткапитал за первого ребенка

Москва, , 18:04 — REGNUM Материнский капитал следует выплачивать за рождение не только второго, но и первого ребёнка. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM 6 июня, с таким предложением выступил глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов (ЛДПР).

«ЛДПР предлагает предусмотреть выплату семьям материнского капитала за рождение не только второго, но уже и первого ребёнка», — заявил Нилов.

Ранее глава Минтруда и соцзащиты РФ Максим Топилин заявил, что правительство планирует увеличить сумму маткапитала с 1 января 2020 года на 17 тыс. рублей. Так, сегодня размер выплаты достигает 453 тыс. рублей, а после увеличения достигнет 470 тыс. рублей. Такое решение правительства поддерживают в Госдуме.

«Разумеется, любая индексация социальных выплат российским семьям положительно сказывается на семейном бюджете наших граждан. Это логичный и обоснованный шаг, особенно учитывая темпы роста инфляции, которая автоматически съедает часть реальных доходов семьи», — заявил Нилов.

Кроме того, напомнил он, увеличение размера материнского капитала это ещё и стимулирующая мера, которая направлена на улучшение демографической ситуации в стране. Но при этом индексация маткапитала не должна оставаться единственной мерой социальной поддержки граждан, уверен депутат.

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