«Чрезвычайный вызов»: «Нафтогаз» успевает подготовиться к зиме, но...

Киев, , 17:54 — REGNUM Если Украина продолжит накапливать газ нынешними темпами, то к началу отопительного сезона выйдет на необходимый уровень запасов в 20 млрд кубометров, заявил сегодня, 6 июня, глава НАК «Нафтогаз» Андрей Коболев.

«Мы закупаем дополнительный газ, Украина уже импортировала на 20% больше газа, чем на ту же дату прошлого года. По состоянию на 1 июня в украинских подземных хранилищах 11,5 млрд кубометров — это на 1,8 млрд кубометров больше, чем в прошлом году», — отметил Коболев, передает корреспондент ИА REGNUM.

Вместе с тем менеджер и обозначил ряд проблем украинской энергетической госкомпании — дефицит оборотных средств у «Нафтогаза» и особенно требование кабмина оплатить 90% прибыли НАК в качестве дивидендов уже до конца июня.

«За тот газ, который мы поставили ранее, «газсбыты» и производители тепла задолжали 61,4 млрд грн. Это вдвое больше, чем нам нужно, чтобы качественно подготовиться к зиме… Требование кабмина оплатить 90% прибыли именно сейчас, когда нам нужны деньги на закупку газа на зиму, это для нас чрезвычайный вызов. Приходится выбирать — дивиденды сейчас или защита от кризиса», — пояснил глава «Нафтогаза».

Коболев заявил, что ситуация требует срочного внимания на самом высоком уровне.

ИА REGNUM напоминает, что 3 июня глава совета Национального банка Украины (НБУ) Богдан Данилишин заявил, что Украина должна закачать в подземные хранилища до начала отопительного сезона хотя бы 15−16 млрд кубометров топлива.

«При нынешних рыночных ценах для этого понадобится около 2,5 млрд долларов, которые придется найти в ближайшие четыре месяца (в целом нужны 3 млрд долларов, но у «Нафтогаза» есть кредитная линия на 0,5 млрд долларов)», — сообщил он.

В начале мая Коболев сообщил, что Украина в рамках подготовки к следующему осенне-зимнему сезону рассматривает возможность покупать сжиженный газ в США по конкурентной цене. В Киеве ожидают газовый кризис в начале следующего года, поскольку с 1 января 2020 года заканчивает действовать контракт на транзит российского газа в ЕС.