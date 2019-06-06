Четверг, 6 Июня 2019 года
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На Уолл-стрит продолжается рост после заявления главы ФРС

Экономика

Тем не менее, рост основных индексов уже не такой сильный

Нью-Йорк, США, 6 июня 2019, 17:49 — REGNUM  Фондовый рынок США третий день подряд открывается в «зеленой зоне» благодаря заявлению главы ФРС Джерома Пауэлла о возможном снижении базовой ставки, 6 июня передает агентство Reuters.

На открытии Уолл-стрит индекс Dow Jones вырос на 27,88 пункта (0,11%), до 25 567,45 пункта, индекс S&P 500 вырос на 2,36 пункта (0,08%), до 2828,51 пункта, индекс Nasdaq вырос на 6,77 пункта (0,09%), до 7582,24 пункта.

Тем не менее, рост основных индексов уже не такой сильный — на рынок продолжают действовать торговая война США и Китая и угроза введения пошлин на товары из Мексики.

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