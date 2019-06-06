«Шиеса» в Заполярья не будет: Чибис отверг возможность ввоза чужого мусора

Мурманск, , 17:42 — REGNUM Глава Мурманской области Андрей Чибис заверил жителей региона, что возможность ввоза в Заполярья мусора из других субъектов федерации, в том числе — из Москвы, исключена. Об этом он заявил в своём Instagram-аккаунте, отвечая на вопросы подписчиков.

Чибис сообщил, что Мурманская область может стать пилотом по проекту комплексной системы обращения с ТКО совместно с «Российским экологическим оператором» — госкомпанией, которая инвестирует в создание современной инфраструктуры переработки мусора.

На вопрос жительницы региона Татьяны Молодцовой, не будут ли в Заполярье ввозить на переработку мусор из наших столиц, Чибис категорично ответил, что речь идёт о переработке только «своего» мусора. Он также пояснил, что Мурманская область не собирается идти по архангельскому пути и строить полигон для чужих отходов. «Речь о том, чтобы не свалки делать, а перерабатывать свой мусор», — заявил он.

Описывая сложившуюся в регионе ситуацию по обращению отходов, Чибис сообщил, что в настоящее время утверждён план закрытия существующих свалок, запущен тестовый проект двойного контроля за контейнерными площадками: региональный оператор убирает площадки накопления мусора, а управляющая компания контролирует эту работу.

«Экология и чистота — очень важные темы для нашего региона, здесь важна очень последовательная и системная работа. Мало вывезти мусор со свалки в Териберке или городских территорий — его нужно потом куда-то деть. И при этом никто не должен быть обманут, а исторически тема мусора — серая и криминализированная, так что контроль нужен двойной и тройной», — подчеркнул врио губернатора Мурманской области Андрей Чибис.

https://www.instagram.com/p/ByTDAvmCfO8/

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Андрей Чибис заявил, что намерен сделать Мурманскую область лидером по цивилизованному обращению с мусором. Чибис раскритиковал действующих в регионе подрядчиков по вывозу мусора, обратив внимание на высокую плату за услуги для населения (около 130 рублей в месяц с человека). «За эти деньги северяне вправе получить действительно качественную услугу», — сказал глава области. Он также взял с регоператора обязательства до конца июня ликвидировать мусорные свалки в Териберке.