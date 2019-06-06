Под МЧС Чувашии создают новое казённое учреждение

Чебоксары, , 17:35 — REGNUM В Чувашии хотят учредить подведомственное учреждение для вновь созданного регионального министерства по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям (МЧС Чувашии). Предполагается создать казённое учреждение «Служба обеспечения мероприятий гражданской защиты» со штатной численностью почти 80 человек. Соответствующий проект постановления вынесен на общественное обсуждение, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Проект разработан МЧС Чувашии, которое было преобразовано 30 апреля 2019 года из ГКЧС республики. В пояснительной записке отмечается, что «в целях реализации передаваемых полномочий» министерством планируется создать КУ «Служба обеспечения мероприятий гражданской защиты», «функции и полномочия учредителя которого осуществляются в настоящее время» ГКЧС. На учреждение планируется возложить полномочия по бухгалтерскому и финансово-экономическому обслуживанию казенных учреждений, подведомственных МЧС Чувашии, а также мероприятия гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах.

Предлагаемая предельная штатная численность — 79 человек. При этом отмечается, что принятие проекта постановления не потребует дополнительного финансирования за счет средств республиканского бюджета.

По данным сайта ГКЧС, у комитета — три подведомственные организации: автономное учреждение «Учебно-методический центр гражданской защиты», казённые учреждения «Чувашская республиканская противопожарная служба» и «Чувашская республиканская поиcково-спасательная служба».