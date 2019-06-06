Руденя: Автодор запускает предпроектные работ по северному обходу Твери

Тверь, , 17:35 — REGNUM Государственная компания «Автодор» запускает предпроектные работы по созданию северного обхода Твери. Об этом, как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства Тверской области, говорилось на деловом обеде, организованном компанией в рамках Петербургского международного экономического форума-2019 6 июня. Участие в нем приняли министр транспорта РФ Евгений Дитрих, председатель правления ГК «Автодор» Вячеслав Петушенко, губернатор Тверской области Игорь Руденя, руководители субъектов РФ. Игорь Руденя на встрече отмечал, что для Тверской области строительство северного обхода города Твери — третьего этапа скоростной трассы М-11 является входит в число ключевых проектов.

«Развитие экономики — будь то сельское хозяйство, промышленность, средний и малый бизнес, туризм — неразрывно связано с хорошими, удобными инфраструктурными решениями. Нужно приводить в нормативное состояние дороги, а также мостовые переходы. Это позволит оживить экономику территорий с невысокой транспортной доступностью», — подчеркнул Игорь Руденя.

Появление северного обхода Твери создаст дополнительные возможности для развития агропромышленного комплекса и жилищного строительства на территориях Бежецкого, Калининского, Кимрского, Рамешковского районов Верхневолжья.

Вячеслав Петушенко на встрече отметил, что компания заинтересована в реализации проекта. С запуском движения по строящимся участкам трассы М-11 «Москва — Санкт-Петербург» трафик через Тверскую область будет только расти, и действующий обход Твери в перспективе не справится с ним. Новый же обход обеспечит высокоскоростной проезд от Москвы до Санкт-Петербурга.

«Сейчас запускаем предпроектные работы по этому обходу», — сообщил председатель правления ГК «Автодор».

В рамках проекта планируется строительство переходов через Волгу со стороны Москвы, транспортных развязок с дорогами регионального значения «Тверь — Рождествено — 1 Мая — Ильинское» и «Тверь — Бежецк — Весьегонск — Устюжна». Игорь Руденя предложил предусмотреть устройство дополнительных транспортных развязок, добавив, что регион готов участвовать в этой работе совместно с Автодором.

Отметим, что общая протяженность магистрали М-11 — 669 км. Первый участок М-11 — объезд Вышнего Волочка — был открыт в Тверской области в ноябре 2014 года раньше запланированных сроков, что позволило ликвидировать многокилометровые пробки на одном из самых сложных отрезков магистрали М-10. В декабре 2017 года было открыто движение по участку от Твери до Вышнего Волочка. В июне 2018 года введен участок, проходящий по территориям Тверской и Новгородской областей. Были завершены работы по реконструкции автомобильной дороги М-10 «Россия» в обход Твери. По этому участку организован сквозной проезд по М-11 до ввода в эксплуатацию северного обхода Твери.