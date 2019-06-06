На ПМЭФ договорились улучшать экологическую ситуацию в Нижнем Тагиле

Санкт-Петербург, , 17:31 — REGNUM Соглашение о реализации мероприятий, обеспечивающих улучшение экологической обстановки в городе Нижний Тагил заключено на полях Петербургского международного экономического форума 6 июня. Подписи под документом поставили министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и старший вице-президент по коммерции и развитию бизнеса ЕВРАЗ Алексей Иванов.

Положения соглашения позволят реализовать комплексный план мероприятий по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в Нижнем Тагиле, утвержденный в декабре прошлого года. Это, отметим, серьезный шаг на пути реализации федерального проекта «Чистый воздух» в рамках нацпроекта «Экология».

"Мы приступаем к реализации национального проекта «Экология», он содержит 11 федеральных проектов, один из которых — это снижение выбросов загрязняющих веществ в 12 промышленных городах Российской Федерации, они расположены в промышленных центрах», — отметил министр.

Так, улучшение экологической обстановки во втором по величине городе Свердловской области — одна из приоритетных задач, стоящих сегодня перед органами власти и бизнес-сообществом.

«Реализация мероприятий будет осуществляться предприятием «ЕВРАЗ НТМК», которое инвестирует свыше 3,4 миллиарда рублей в модернизацию производств. Мы со своей стороны обеспечим мониторинг состояния окружающей среды и контроль за достижением планируемых результатов. При необходимости на предприятие будут направлены научно обоснованные рекомендации по корректировке принятых экологических мер. Нам очень важно обеспечить гласность и открытость проводимой работы и ее результатов. Поэтому соглашением предусмотрено взаимодействие по вопросам публичного освещения выполнения мероприятий», — отмечает губернатор Евгений Куйвашев.

Мероприятия, предусмотренные соглашением, предполагается выполнить в период с 2019 до 2024 годы. Их реализация позволит обеспечить снижение выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в объеме почти 12,5 тысячи тонн за весь этот период.

«ЕВРАЗ придерживается ответственного подхода к использованию природных ресурсов и регулированию воздействия предприятий компании на окружающую среду, жизнь и здоровье сотрудников и жителей городов, в которых мы работаем. В соответствии с целями нацпроекта «Экология» компания наращивает природоохранные инвестиции, участвуя в оздоровлении промышленных центров страны», — отметил старший вице-президент ЕВРАЗа Алексей Иванов.