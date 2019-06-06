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Глава Центробанка ЕС: от Италии ждут плана по снижению госдолга

Экономика

Марио Драги объяснил, чего хочет Еврокомиссия

Рим, 6 июня 2019, 17:28 — REGNUM  Еврокомиссия считает, что у Италии слишком высокий госдолг, власти страны должны предоставить такой план его снижения, которому можно будет доверять, заявил в четверг, 6 июня, глава Центробанка ЕС Марио Драги, передает информагентство ANSA.

Драги также отметил, что ему не кажется, что Еврокомиссия потребует от Италии немедленного снижения госдолга, план должен касаться среднесрочной перспективы.

5 июня Еврокомиссия официально обвинила Италию в нарушении бюджетных правил ЕС. Правила в части госдолга не выполняются, госдолг страны (132% ВВП) слишком велик, начато изучение этого нарушения, заявили комиссары. Если руководители стран — членов ЕС согласятся с этими выводами, то Италию может ждать крупный штраф, а также введение целого ряда ограничений для правительства.

В Еврокомиссии недовольны финансированием социальных статей бюджета (снижения пенсионного возраста, возможного снижения НДФЛ) за счет увеличения дефицита бюджета. Итальянские министры отмечали, что не согласны с арифметическим подходом к вопросам, имеющим социальное измерение. Правила ЕС не являются догмами, некоторые из них следует пересмотреть, правительство постарается доказать еврокомиссарам свою правоту, заявил премьер-министр Джузеппе Конте. Ставку нужно делать не на сокращение расходов и повышение налогов, а, напротив, на снижение налогов ради ускорения развития, полагают министры.

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Экономика Италии
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