Глава Центробанка ЕС: от Италии ждут плана по снижению госдолга

Рим, , 17:28 — REGNUM Еврокомиссия считает, что у Италии слишком высокий госдолг, власти страны должны предоставить такой план его снижения, которому можно будет доверять, заявил в четверг, 6 июня, глава Центробанка ЕС Марио Драги, передает информагентство ANSA.

Драги также отметил, что ему не кажется, что Еврокомиссия потребует от Италии немедленного снижения госдолга, план должен касаться среднесрочной перспективы.

5 июня Еврокомиссия официально обвинила Италию в нарушении бюджетных правил ЕС. Правила в части госдолга не выполняются, госдолг страны (132% ВВП) слишком велик, начато изучение этого нарушения, заявили комиссары. Если руководители стран — членов ЕС согласятся с этими выводами, то Италию может ждать крупный штраф, а также введение целого ряда ограничений для правительства.

В Еврокомиссии недовольны финансированием социальных статей бюджета (снижения пенсионного возраста, возможного снижения НДФЛ) за счет увеличения дефицита бюджета. Итальянские министры отмечали, что не согласны с арифметическим подходом к вопросам, имеющим социальное измерение. Правила ЕС не являются догмами, некоторые из них следует пересмотреть, правительство постарается доказать еврокомиссарам свою правоту, заявил премьер-министр Джузеппе Конте. Ставку нужно делать не на сокращение расходов и повышение налогов, а, напротив, на снижение налогов ради ускорения развития, полагают министры.