Вице-премьер Италии: Евросоюз не учится на своих ошибках

Рим, , 17:18 — REGNUM Письмо Еврокомиссии о состоянии итальянской экономики свидетельствует о том, что Евросоюз не учится на своих ошибках, заявил в четверг, 6 июня, вице-премьер Италии Луиджи Ди Майо, передает Sky Tg 24.

Еврокомиссия предлагает решать проблему высокого госдолга, применяя те самые средства, которые привели к его появлению, сказал Ди Майо.

Тот, кто раз за разом совершает одни и те же действия, но ждет при этом разного результата, либо некомпетентен, либо преследует какие-то иные цели, считает вице-премьер.

5 июня Еврокомиссия официально обвинила Италию в нарушении бюджетных правил ЕС. Правила в части госдолга не выполняются, госдолг страны (132% ВВП) слишком велик, начато изучение этого нарушения, заявили комиссары. Если руководители стран — членов ЕС согласятся с этими выводами, то Италию может ждать крупный штраф, а также введение целого ряда ограничений для правительства.

В Еврокомиссии недовольны финансированием социальных статей бюджета (снижения пенсионного возраста, возможного снижения НДФЛ) за счет увеличения дефицита бюджета. Итальянские министры отмечали, что не согласны с арифметическим подходом к вопросам, имеющим социальное измерение. Правила ЕС не являются догмами, некоторые из них следует пересмотреть, правительство постарается доказать еврокомиссарам свою правоту, заявил премьер-министр Джузеппе Конте. Ставку нужно делать не на сокращение расходов и повышение налогов, а, напротив, на снижение налогов ради ускорения развития, полагают министры.