Тамбовщина будет сотрудничать с Росмолодёжью

Тамбов, , 17:14 — REGNUM В рамках Петербургского международного экономического форума заключено соглашение о сотрудничестве между администрацией Тамбовской области и Федеральным агентством по делам молодежи, сообщили ИА REGNUM в областном управлении информационной политики. Подписи под документом поставили тамбовский губернатор Александр Никитин и руководитель Росмолодежи Александр Бугаев.

Соглашение будет способствовать обеспечению эффективного сотрудничества сторон по вопросам содействия социальному, культурному, образовательному, нравственному и физическому развитию молодежи. Документ нацелен на воспитание патриотично настроенных молодых людей с независимым мышлением, обладающих созидательным мировоззрением, профессиональными знаниями, демонстрирующих высокую культуру, в том числе культуру межнационального общения, ответственность и способность принимать самостоятельные решения, направленные на повышение благосостояния страны, народа и своей семьи.

Стороны планируют проводить совместные мероприятия: конференции, совещания, выставки, акции и другие события. Власти отмечают, что это будет способствовать реализации молодежной политики в Тамбовской области. Также будет организовано взаимодействие с общественными организациями и движениями, представляющими интересы молодежи.

Как говорится в документе, в рамках взаимодействия предусмотрено создание условий для полноценной самореализации молодежи в социальной и общественно-политической сферах жизни.

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