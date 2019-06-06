Крупный град побил тысячи гектаров крымских сельхозугодий

Симферополь, , 17:08 — REGNUM Почти 3,5 тысячи гектаров сельскохозяйственных угодий пострадали из-за сильного града в Красногвардейском, Первомайском, Сакском, Раздольненском, Симферопольском и Черноморском районах Крыма. Об этом 6 июня журналистам сообщил министр сельского хозяйства РК Андрей Рюмшин.

«Пострадала пшеница на площади почти две тысячи гектаров. Также из-за неблагоприятных погодных условий понесли убытки предприятия, выращивающие подсолнечник, ячмень, горох, овощи и картофель», — подчеркнул министр.

Помимо этого, град повредил множество автомобилей, разбив лобовые и задние стекла, а также оставив серьёзные вмятины и царапины на кузове.

Отметим, что утром 6 июня град обрушился на Биробиджан — в соцсетях жители сообщали о побитой рассаде, поврежденных автомобилях.