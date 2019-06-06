Четверг, 6 Июня 2019 года
17:25:48 МСК

На Украине сообщили о новом повышении цен на электричество на 25%

Экономика

Правительство Украины реализует новые схемы продажи электроэнергии несмотря на рекомендации Всемирного банка

На Украине сообщили о новом повышении цен на электричество на 25%
Kate Ter Haar
Электроэнергия

Киев, 6 июня 2019, 17:07 — REGNUM  На Украине с 1 июля ожидают повышения цен на электроэнергию на 25%, сообщил 6 июня на брифинге замглавы Нацбанка Дмитрий Сологуб.

При этом Сологуб заявил, что цены на электроэнергию могут вырасти больше, чем рассчитывает финансовый регулятор.

Стоит отметить, что предстоящее повышение связано с реализацией властями Украины новой схемы оптовой торговли электроэнергией. При этом Всемирный банк и представительство ЕС рекомендовали украинскому правительству отложить запуск новой модели энергосбыта до 1 октября, однако глава правительства Украины Владимир Гройсман уже заявил, что отсрочки не будет.

Как сообщало ИА REGNUM, Украина официально признана самой бедной страной Европы.

Читайте ранее в этом сюжете: «Инфляционные риски усилились»: Учетная ставка на Украине — 17,5% годовых

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Социально-экономический кризис на Украине
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить