На Украине сообщили о новом повышении цен на электричество на 25%

Киев, , 17:07 — REGNUM На Украине с 1 июля ожидают повышения цен на электроэнергию на 25%, сообщил 6 июня на брифинге замглавы Нацбанка Дмитрий Сологуб.

При этом Сологуб заявил, что цены на электроэнергию могут вырасти больше, чем рассчитывает финансовый регулятор.

Стоит отметить, что предстоящее повышение связано с реализацией властями Украины новой схемы оптовой торговли электроэнергией. При этом Всемирный банк и представительство ЕС рекомендовали украинскому правительству отложить запуск новой модели энергосбыта до 1 октября, однако глава правительства Украины Владимир Гройсман уже заявил, что отсрочки не будет.

Как сообщало ИА REGNUM, Украина официально признана самой бедной страной Европы.

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