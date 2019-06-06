Прогноз: прорывы труб и дамб – единственные прорывы, которые ждут РФ

Москва, , 17:05 — REGNUM Заняв должность главы Счётной палаты РФ, Алексей Кудрин получил хороший плацдарм для зарабатывания политического капитала, считает доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова, кандидат экономических наук Олег Комолов. Об этом он заявил 6 июня корреспонденту ИА REGNUM, комментируя слова Кудрина о том, что у РФ нет возможности совершить прорыв при той структуре экономики, которая сложилась в стране в настоящее время.

«Нас не ждёт изменение структуры. Просто не будет прорыва и всё, — сказал Комолов, рассуждая о том, последуют ли за словами Кудрина те или иные экономические реформы. — Просто Кудрин находится не совсем в правительстве. Счётная палата — это структура в большей степени подотчётная парламенту. Это институт, работающий при законодательном органе власти. По этой причине он может говорить всё, что угодно, не беспокоясь о последствиях. У него удобная должность, и он, скорее всего, выторговал её себе не просто так. Она действительно является хорошим политическим плацдармом, который позволяет зарабатывать политический капитал».

Что касается прорывов, то, как полагает Комолов, единственные прорывы, которые жителей РФ ждут в ближайшее время, это прорывы дамб, труб и прочие техногенные катастрофы.

«Что касается реальных экономических прорывов, то для этого нужно в первую очередь изменить структуру собственности в экономике, поменять правящий класс, который насквозь компрадорский, не заинтересован в развитии, паразитирует на экономике, и чем более примитивной является её структура, тем большую прибавочную стоимость извлекают собственники крупного капитала, прежде всего сырьевые корпорации, — подчеркнул экономист. — По этой причине они не заинтересованы в институциональных преобразованиях, а напротив, хотят максимальной консервации этой системы».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по словам Кудрина, у российской экономики есть риск рецессии в 2019 году.

«Обсуждается возможность, что в каком-то квартале экономический рост станет меньше нуля, то есть на один или два квартала (уйдёт) в рецессию, но я предполагаю, что не будет такого. Хотя риски есть. Но мой прогноз, что мы будем в положительной зоне. А это уже не кризис», — уверен глава Счётной палаты.

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