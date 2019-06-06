«От слов к делу»: старт проекту Мурманского транспортного узла дадут летом

Санкт-Петербург, , 16:57 — REGNUM Проектирование Мурманского транспортного узла могут начать уже летом 2019 года. Об этом сообщает пресс-служба правительства Заполярья со ссылкой на меморандум о сотрудничестве ПАО «ФосАгро» и АО «Инфотек», подписанный 6 июня на площадке Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) при участии врио губернатора региона Андрея Чибиса.

Специализированный терминал навалочных грузов годовой мощностью до 4 млн тонн минеральных удобрений будет построен на западном берегу Кольского залива. АО «Инфотек Балтика» станет инвестором проекта, ПАО «ФосАгро» — его партнёром, который будет использовать мощности терминала.

Соглашение о сотрудничестве при реализации проекта подписали также директор АО «Инфотек Балтика» и глава Мурманской области Андрей Чибис. В соответствии с ним инвестор будет привлекать к строительству местные организации и кадры.

Чибис назвал Мурманский транспортный узел «серьезным инфраструктурным проектом, который объединяет производителей вокруг логистической задачи». «При этом нам важно, чтобы здесь были максимально учтены интересы жителей Мурманской области. Не только с точки зрения дополнительных доходов в бюджет, но и с точки зрения возможностей привлечения к проекту наших организаций и специалистов», — подчеркнул он.

В соответствии с меморандумом, ввод в эксплуатацию терминала должен состояться в первом квартале 2023 года. Ежегодно в бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды от реализации проекта будут поступать около 500 млн рублей.

«Подписано знаковое для нашей области соглашение по проекту Мурманского транспортного узла. Это позволит увеличить мощности нашего порта и одновременно улучшить экологическую обстановку в городе — так как перевалка будет за его чертой», — поделился Андрей Чибис со своими подписчиками в Instagram.

Он сообщил, что в ходе ПМЭФ проведёт ещё ряд переговоров по развитию транспорта. «Задача — переход от слов к делу (то есть физический старт работ) по транспортному узлу этим летом. Амбициозно? Безусловно. Но это надо было сделать ещё давно, времени ждать нет», — заявил Андрей Чибис.

https://www.instagram.com/p/ByXfTHLCrnc/

Как ранее сообщало ИА REGNUM, проект Мурманского транспортного узла долгое время пробуксовывал из-за несогласованности действий федеральных органов власти, инвесторов и прежних региональных руководителей.

В апреле 2019 года развитие проекта стало одной из тем встречи нового главы региона Андрея Чибиса с министром транспорта РФ Евгением Дитрихом. «Минтранс нас поддержит», — выразил уверенность врио губернатора по итогам встречи.