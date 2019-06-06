Марий Эл подписала соглашение с Российским экспортным центром

Санкт-Петербург, , 16:55 — REGNUM Марий Эл и Российский экспортный центр (РЭЦ) подписали соглашение, которое будет способствовать развитию поставок продукции республики на международный рынок. Подписи под документом поставили глава региона Александр Евстифеев и руководитель РЭЦ Андрей Слепнев в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), сообщили ИА REGNUM в правительстве республики.

Планируется развивать каналы электронной торговли, чего требуют современные реалии в век развития цифровых технологий. Предпринимателям республики будет комплексно оказываться консультационная, методологическая и информационная поддержка в организации процесса реализации товаров и услуг на мировых электронных площадках.

По мнению Евстифеева, тема развития экспорта имеет невероятную значимость для региона.

«Это важный вопрос защиты промышленных прав, возможность разумной логистики, для чего экспортные практики нужно объединять и укреплять путем присоединения других российских поставщиков услуг и товаров», — сказал Евстифеев и добавил, что власти рассчитывают на получение софинансирования для региональных предприятий.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в ноябре прошлого года минсельхоз республики сообщил, что на лучших товарах, произведенных в регионе, будет размещен торговый знак «Сделано в Марий Эл». Перед этим продукция проходит ряд лабораторных исследований.

Впервые бренд показали на 20-м Российском агрофоруме «Золотая осень», позднее товары с логотипом бренда были представлены в рамках Дней республики в Совете Федерации.

В феврале стало известно, что Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент) зарегистрировала первый национальный бренд Марий Эл — «горномарийский кравец». Это пирог, начиненный крупой и несколькими видами мяса.

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