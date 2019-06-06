Росатом намерен значимо изменить евразийскую логистику

Санкт-Петербург, , 16:50 — REGNUM В 2030-х годах Росатом намерен не просто выйти на круглогодичное использование Северного морского пути, а значимо изменить всю евразийскую логистику и наряду с Суэцким каналом предложить не менее, а более конкурентные и экономически привлекательные условия движения грузов из Азии в Европу. Об этом заявил генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачёв по итогам учредительного заседания общественного совета Северного морского пути (СМП), которое прошло на строящемся атомном ледоколе «Арктика» на Балтийском заводе в Санкт-Петербурге.

Лихачев отметил, что на заседании присутствовали представители разных территорий, которые находятся в акватории СМП, законодательной власти, представители российских компаний — грузоотправителей и грузоперевозчиков и международных судовых гигантов (MAERSK, MOL). «Это значит, что интерес к работе на территории Севморпути как со стороны российских, так и международных компаний высок», — подчеркнул глава госкорпорации. Он отметил, что совет не будет подменять уже существующие структуры (например, госкомиссию по Арктике или правительственную комиссию по транспорту).

Среди тем, которые планируется обсуждать в рамках общественного совета, генеральный директор Росатома назвал развитие территорий, неледокольного флота, хабов, перегрузочных и контейнерных мощностей на востоке России (рассматриваются Камчатка или Приморский край). Также одним из рассматриваемых вопросов станет взаимодействие с европейскими компаниями, которые, по словам Лихачёва, уже вполне представляют логистику в рамках МИП. Речь идёт о датских, голландских, германских портовых мощностях.

Задачей общественного совета будет расставить приоритеты в работе, сделать их привлекательными для банковского сектора, так как развитие СМП не будет осуществляться только за счёт бюджетных средств, и для тех компаний, которые отправляют грузы из Азии в Европу. «Самое главное — вовлечь тех, кто готовит свои планы на 2020−2030 годы, чтобы мы, понимая потребности в этих десятилетиях мировых экономических операторов, готовили соответствующую инфраструктуру и соответствующее коммерческое предложение», — рассказал Лихачёв.

Работу по организации работы общественного совета возглавит Сергей Франк, генеральный директор ПАО «Совкомфлот». Он обратил внимание на то, что темпы работ по Северному морскому пути растут в геометрической прогрессии, в связи с чем инициатива Росатома как инфраструктурного оператора СМП о созыве общественного совета «заслуживает уважения и поддержки». Франк призвал участников заседания максимально воспользоваться этой площадкой. «Мировая экономика будет все время стремиться к оптимизации транспортных маршрутов, чтобы они способствовали поддержанию экономического роста, поэтому владельцы грузов и товаров будут искать самые оптимальные и конкурентные маршруты. Раньше они не могли воспользоваться огромными и уникальными географическими преимуществами Севморпути, но сейчас мы видим, что создаются лучшие условия, чтобы всё это было поставлено как на благо национальной экономики и на благо интересов российской внешней торговли, так и на пользу всех тех, кто хотел бы воспользоваться этим маршрутом, сэкономить расстояние и выбросы в атмосферу, провезти груз дешевле, удобнее, сделать в конечном итоге мировую торговлю более экономичной», — пояснил Франк. По его мнению, для начала хорошей работы общественному совету СМП понадобится наладить взаимодействие с Арктическим экономическим советом. Также необходимо сотрудничество с РСПП, региональными властями.

Первое рабочее совещание общественного совета СМП пройдет в дни Восточного экономического форума в сентябре этого года.

Также на борту головного универсального атомного ледокола «Арктика» был подписан меморандум о сотрудничестве между ФГУП «Атомфлот» (предприятие Госкорпорации «Росатом») и одним из мировых лидеров в области морских перевозок, компанией Maersk Line. Подписи под документом поставили генеральный директор ФГУП «Атомфлот» Мустафа Кашка и генеральный директор ООО «Маэрск», руководитель Maersk в Восточной Европе Жолт Катона.