Прибалтика: русский газ без вариантов

Александр Запольскис, , 18:40 — REGNUM

Есть в русском народном эпосе такая поговорка: сколько веревочке ни виться, а конец всегда будет. Она как никогда точно отражает историю попытки Вильнюса реализовать сладкую мечту обрести некую полную энергетическую независимость от России. И дело тут вовсе не в тех трех небольших газовозах (по 10 тыс. тонн сжиженного газа каждый), которые Литва втихаря купила у НОВАТЭК, но не сумела сохранить секретность.

Хотя журналисты сейчас громко цитируют слова заместителя председателя правления «Газпрома» Виталия Маркелова про постоянные поставки российского газа, в том числе, на терминал «Независимость» в Клайпеде, реальное положение вещей сильно иное и куда интереснее.

С одной стороны, защитники независимости абсолютно правы. За 2018 год терминалом в Клайпеде было принято два больших газовоза (один из Норвегии, другой — из США), на фоне которых 30 тыс. тонн с завода в Высоцке особо серьезного значения не имеет. Разве что ехидно поерничать в медиапространстве. Больше 90% прокачки Independence действительно состояло из СПГ «не российского происхождения». По сравнению с былыми 100% трубопроводного объема это, безусловно, независимость.

Другой вопрос, что сосредоточившись на второстепенном факте, журналисты, как это часто бывает, упустили из виду всю картину в целом, а дело в том, что литовское правительство окончательно признало проект Independence нерентабельным и тихо из него вышло.

Хотя формально оператор терминалов нефтепродуктов и СПГ в Клайпеде (госкомпания Klaipedos Nafta) объявила о 70 млн евро операционной прибыли по газовому направлению за 2018 год, в реальности из нее пришлось заплатить 62 млн за аренду собственно плавучего терминала, т. е. фактическая годовая прибыль не превышает 8 млн евро.

С учетом предстоящих обязательных расходов на регламентные работы по поддержанию технической работоспособности оборудования, в реальности оператор по году хорошо если вышел в ноль. Скорее всего, он получил даже минус. Что не удивительно, так как фактический уровень загрузки мощности терминала оказался в 28% при обязательном техническом минимуме в 20%.

Последней соломинкой, сломавшей хребет верблюду, стала выручка за первый квартал 2019 года. Относительно прошлого периода она упала на 60%, тем самым предопределив рост убытков и в текущем году. Из-за роста тарифов (на 1 января 2019 года они поднялись в среднем более чем на 15%, а для некоторых групп потребителей — до 18,42%) в республике начал сокращаться спрос на газ.

На протяжении двух лет власти пытались прятать тенденцию с помощью перевода статистики в непривычный формат. Все операторы отрасли считают газ либо в тоннах (если сжиженный), либо в кубических метрах (если трубопроводный), Литва свою отчетность озвучивала в мегаваттах тепловой энергии. Так, в частности, поступивший на Independence объем СПГ за 2018 год указывается как 1,1 млн мегаватт.

Но обмануть собственное отражение в зеркале оказалось невозможно, и Klaipedos Nafta из проекта Blue LNG (компания-оператор СПГ-терминала в Клайпеде) вышла, продав свою долю германскому предприятию Nauticor. Таким образом, немцы стали единственными акционерами литовской «Независимости».

Учитывая ее трехлетнюю убыточность, сделка наверняка сопровождалась серьезными преференциями покупателю. Скорее всего, налоговыми, так как ничем больше литовское правительство Nauticor заинтересовать не могло. То есть государство и дальше будет обязывать местных потребителей покупать не менее трети газа у Blue LNG и плевать на цену, плюс к тому Nauticor будет разрешено довольно долго вообще не платить налоги.

И это вовсе не глупость. Даже в случае предусмотренного контрактом выкупа Independence в 2024 году, расходы на его содержание оцениваются в 24 млн евро ежегодно. Так что лучше не получать ни копейки налогов, чем нести убытки.

Хотя в целом… потратить кучу денег, пять лет упрямо тащить чемодан без ручки, пролететь с европейским финансированием (Брюссель отказался признавать проект даже региональным и денег не дал), влезть в долги на (по разным источникам) почти 50 млн евро, покрыть до 40 млн прямых операционных убытков, и всё только ради стремления обмануть таблицу умножения — вряд ли можно назвать умной стратегией.

Впрочем, сейчас речь о другом. Все, абсолютно все усилия Вильнюса пошли прахом. Ценой неимоверного рывка республика сумела в 2016 сократить долю российских поставок потребляемого газа до 40%. Но продержался рекорд меньше года. Уже в 2017 году «Газпром» опять обеспечивал 54%, а в 2018 — 67% (!) потребляемого республикой газа.

Как сложится 2019 год, пока говорить рано, однако литовская Lietuvos energijos tiekimas (LET, входит в энергогруппу Lietuvos Energija, контролирующую рынок электричества и газа в Литве) в конце 2018 года окончательно договорилась об условиях поставок газа из России на 2019 год. Их общие объемы в открытых источниках не указываются, однако официальные лица отмечают, что они существенно выше прошлогодних. Так что примерно 75% литовского рынка под российский газ прогнозировать можно с уверенностью.

Впрочем, оно и понятно. Себестоимость одного миллиона британских тепловых единиц у российского СПГ колеблется примерно у отметки в 1 доллар, тогда как у норвежцев она не опускается ниже 1,6, а американский СПГ находится вообще выше 2,3−2,5 долларов за МБТЕ. Подчеркиваю, только себестоимость. Без расходов на логистику, которая у нас, особенно с терминала в Высоцке, вообще несопоставима с конкурентами. И как бы литовцы ни пытались, законы таблицы умножения одинаковы для всех, независимо от того, вы продаете или покупаете, или на каком языке говорите.

Не только у Литвы, у всей Прибалтики в целом нет иного выбора, кроме как возвращаться к нормальной газовой торговле с Россией. Без разницы, через кого конкретно, «Ямал-СПГ», «НОВАТЭК», «Криогаз-Высоцк» или страшный «мордорский» «Газпром», в любом случае газ, сжиженный или трубопроводный, всё равно в итоге окажется русским. Нравится это прибалтам или нет.

Да, без новомодных «молекул свободы», есть такой недостаток, но тут уж каждому по размеру его кошелька. Литва, как выяснилось в результате пятилетнего практического эксперимента, позволить себе неадекватные политические выкрутасы в энергетической области может не более чем на 15−20% общего объема своего потребления.

И про мечты стать балтийским региональным газовым хабом Вильнюсу также придется забыть. Тянущиеся еще с весны 2017 года переговоры о заключении постоянных долгосрочных экспортных контрактов из Клайпеды в Польшу и Финляндию окончательно провалились.

Впрочем, литовский опыт пытаются игнорировать эстонцы. В Eesti Gaas реализуют проект «самоходной газовой заправки». На заводе в Ичане (Китай), по эстонскому заказу голландская компания Damen строит бункировочное судно СПГ. В отличие от классической схемы, оно будет выполнять сразу две функции — танкера-газовоза и регазифицирующего терминала.

По мнению авторов, преимущество проекта получится за счет возможности заливать сжиженный газ на том терминале, где он в данный момент самый дешевый, потом везти его любому потребителю и сразу выдавать на берег уже в газообразном виде. Тем самым освобождая покупателя от необходимости аренды мощностей по переводу газа из жидкого в газообразное состояние. В Eesti Gaas считают, что только в акватории Балтийского моря существует порядка полутора десятков точек, способных принять у себя такую самоходную газовую заправку.

Что из этого выйдет, как говорится, будем посмотреть. Но получится смешно, если в итоге эстонцы тоже начнут возить российский газ из Высоцка.

А вот что касается Литвы, то здесь вопрос с независимостью оказался закрыт полностью. Против законов природы, экономики и географии пытаться переть бесполезно. Как говорится, при всем многообразии выбора, в конце всё равно без вариантов. Или русским газом, или дровами.