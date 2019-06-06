«Капитан очевидность» – Алексея Кудрина раскритиковали за банальные выводы

Москва, , 17:01 — REGNUM Механический импорт в Россию западных институтов не принесёт стране экономического прогресса, уверен доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова, кандидат экономических наук Олег Комолов. Об этом он заявил 6 июня корреспонденту ИА REGNUM, комментируя слова главы Счётной палаты РФ Алексея Кудрина о том, что «при нынешнем качестве институтов, в том числе государственного управления, у нас нет возможности для серьёзного прорыва».

«Кудрин словно Капитан Очевидность (шуточный персонаж интернет-комиксов, бесполезный супергерой, который вместо оказания помощи просто констатирует и без него всем известные факты — прим. ИА REGNUM ) описывает вещи, которые и так лежат на поверхности, — сказал Комолов. — Это мне напоминает дискуссии, которые шли в Российской империи в начале XX века. Все прекрасно понимали, что нужна индустриализация, электрификация, образование массовое. Но сделать этого никто не мог, потому что структура правящего класса была такова, что те, в чьей собственности находились активы Российской империи, не были заинтересованы в реальной модернизации».

Ровно тоже самое, по мнению Комолова, происходит сейчас в РФ.

«Ясное дело, что у нас периферийные институты, что у нас отсталая для XX века структура экономики, — согласился он. — Но вопрос, кто всё это будет менять. Правильных слов произносится много. Чаще всего звучат идеи: давайте попробуем импортировать западные институты и выстраивать политическую систему, как на Западе, и тогда заживём. Конечно, это ошибочное суждение, потому что западные институты — это институты экономик центра, и они соответствуют тем производственным отношениям, которые базируются на более совершенных производительных силах. Простой импорт институтов работать не будет, и это всё благие пожелания».

Напомним, как сообщалось ранее, по мнению Кудрина, та структура экономики, которая сложилась в РФ в настоящее время, не даёт стране возможности совершить прорыв.

«При нынешней структуре экономики, при нынешнем качестве институтов, в том числе государственного управления, у нас нет возможности для серьёзного прорыва», — цитируют выступление Кудрина на сессии Петербургского международного экономического форума РИА Новости.

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