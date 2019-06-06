Экономика-2019: куда утянет нефть и спасет ли малый бизнес ВВП

Москва, , 16:42 — REGNUM Экономический рост РФ в 2019 году замедлится еще сильнее, чем планировалось — экономика страны вырастет не на 1,3%, как прогнозировалось ранее, а на 1%. Об этом в ходе Петербургского международного экономического форума заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин.

«В этом году, действительно, я сказал, что по моему прогнозу будет не 1,3% рост, как в официальном прогнозе, а ниже 1%. К сожалению, на мой взгляд, в ближайшие годы наш потенциал роста — около 2% или ниже. То есть я предполагаю, что мы не достигнем планки в 3% или выше, чтобы выйти на темпы роста выше мирового», — заявил Кудрин.

Опасения главы аудиторов подтвердили и опрошенные ИА REGNUM эксперты. Однако они предполагают, что сегодня еще можно повернуть ситуацию в нужном направлении.

Объективная оценка

Прогнозы главы Счетной палаты кажутся вполне объективными, считает директор офиса продаж «БКС Брокер» Вячеслав Абрамов. По его словам, сложившиеся условия говорят не в пользу экономического роста РФ.

«Это объективная оценка. Всемирный банк понизил прогноз по росту мировой экономики до 2,6%, а по РФ также снизил прогноз до 1,2%. Это вызвано сокращением объемов добычи нефти, более жесткой валютной политикой и повышением ставки налога на добавленную стоимость (с 18% до 20% с 2019 года)», — заявил Абрамов.

По его словам, тот факт, что в 2019 году открылось 1,7 тыс. фирм, а закрылось — 1,6 тыс. компаний, также отрицательно сказывается на возможности РФ ускорить развитие своей экономики.

«Без бизнеса нет развития экономики, а потенциал роста невысок в условиях санкций и довольно плохой инфраструктуры для бизнеса», — отметил Абрамов.

Нефть помешает ВВП

Тормозить экономический рост РФ в 2019 году будет стоимость нефти, уверен исполнительный директор холдинга Goldman Group Дмитрий Гелемурзин.

«Росту темпов ВВП в 2019 году будут сильно мешать ситуация с нефтью и её стоимостью, а также снижение внутреннего потребительского спроса на фоне снижения реально располагаемых доходов и повышения налогового давления», — заявил Гелемурзин.

При этом, отметил он, выросшие ставки налогов отрицательно скажутся как на объемах спроса, так и на объемах предложения. В то же время эксперт предполагает, что изменить ситуацию сегодня еще возможно.

«Однако достичь ожидаемых темпов или даже превысить прогнозы поможет реализация национальных программ, поддержка малого и среднего предпринимательства, снижение ставок ипотечного кредитования, а также улучшения инвестиционного климата. Это те шаги, которые уже предпринимает правительство», — подчеркивает Гелемурзин.

Надежда на ОПЕК и амнистию

Изменение международной обстановки также может положительно повлиять на рост ВВП РФ, уверен исполнительный директор холдинга Goldman Group Дмитрий Гелемурзин. Так, по его словам, страны-нефтедобытчики ОПЕК+ могут вновь обсудить изменения в сделке и увеличение добычи нефти.

«Кроме того, возможен переход китайских компаний на российский рынок в свете торговых ограничений в результате войны США и КНР. Но и отдельную роль нужно отвести репатриации капиталов компаний в рамках третьего этапа амнистии капиталов», — заявил Гелемурзин.