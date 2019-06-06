5 млрд инвестиций: Адыгея и «Россети» договорились о сотрудничестве

Майкоп, , 16:40 — REGNUM Ряд стратегических соглашений по модернизации энергетической отрасли Адыгеи был подписан на площадке Петербургского международного экономического форума 6 июня, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе главы Республики Адыгея. Подписи под документами поставили глава Адыгеи Мурата Кумпилов и председатель правления ПАО «Россети» Павел Ливинский.

Павел Ливинский отметил большую инвестиционную привлекательность Адыгеи, лидирующие позиции по темпу роста инвестиций в стране, на что также указывает рост объема энергопотребления на 30% за последние пять лет. Глава Адыгеи поблагодарил руководство ПАО «Россети» за эффективное сотрудничество для развития экономики республики.

Между правительством Адыгеи и ПАО «Россети» достигнуты договоренности по развитию электросетевого комплекса республики. Было подписано три соглашения, направленных на повышение качества услуг по электроснабжению промышленных и бытовых потребителей. В частности, стороны договорились о реализации мер, позволяющих исключить коммерческие потери при транспорте электроэнергии, минимизировать аварийность в электросетевом комплексе, повысить доступность сетевой инфраструктуры, в том числе за счет инвестиций в 5 млрд рублей в строительство высоковольтных объектов и проведения широкомасштабных учений энергетиков всего юга России. Взаимодействие «Россети» и правительства Адыгеи коснутся вопросов расширения энергетической инфраструктуры, реконструкции девяти подстанций — в Майкопе, Адыгейске, Майкопском и Тахтамукайском районах. Внимание будет уделено и горной части республики, где для развития туризма предусматривается завершение строительства ряда энергообъектов.

Также планируется на базе «Россети Кубань» провести консолидацию энергообъектов, находящихся в настоящий момент как в собственности региона, так и отдельных коммерческих структур, а также консолидировать электросетевое хозяйствоа Майкопа. Это позволит достичь большей надежности в сфере электроэнергетики, повысить производственные показатели, сократить издержки, внедрить передовые технологии. Все это откроет широкие возможности для реализации в Республике Адыгея принятой в группе «Россети» концепции «Цифровая трансформация 2030», благодаря которой будет достигнут беспрецедентный уровень надежности, безопасности и качества электроснабжения потребителей, обеспечены условия для расширения существующих и запуска новых производств.

Мурат Кумпилов подчеркнул, что снижение энергодефицита будет способствовать исполнению национальных проектов, позволит активней привлекать инвестиции, заниматься жилищным строительством, возводить социальные объекты.

«Развитие региона сегодня опережает темпы развития энергосистемы Адыгеи. Уже сегодня большинство подстанций работают на пределе своих возможностей. Для снижения энегодефицита нам крайне важно увеличивать энергомощности. Поэтому совместная с «Россети» деятельность в рамках подписанных сегодня соглашений имеет большое значение. Во многом от реконструкции и развития энергетической инфраструктуры региона зависит рост экономики, привлечение инвестиций и благополучие жителей республики. Кроме того, благодаря консолидации энергообъектов и запланированных в Майкопе учений по снижению аварийности и технологических инцидентов мы ожидаем существенное повышение надежности энергоснабжения региона», — отметил глава Адыгеи.