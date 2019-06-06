Четверг, 6 Июня 2019 года
16:36:53 МСК

Тамбовские власти продолжат сотрудничество с группой «Черкизово»

Экономика

Речь шла об увеличении мощностей производства индейки на территории Тамбовской области

Тамбов, 6 июня 2019, 16:36 — REGNUM  Глава администрации Тамбовской области Александр Никитин на Петербургском международном экономическом форуме подписал соглашение по дальнейшему развитию проекта «Тамбовская индейка», который реализует в регионе группа «Черкизово», сообщили ИА REGNUM в областном управлении информационной политики.

Тамбовский губернатор Александр Никитин, генеральный директор ПАО «Группа Черкизово» Сергей Михайлов и председатель совета директоров компании «Групо Эмпресариаль Фуэртес, С.Л.» Рафаэль Фуэртес Кинтанилья (Испания) подписали соглашение о намерениях к взаимодействию по реализации комплексного инвестиционного проекта «Тамбовская индейка», направленного на увеличение мощностей производства индейки на территории Тамбовской области.

Администрация региона продолжит оказывать организационное, информационное и консультативное содействие в реализации проекта. Соглашение будет способствовать поддержке предпринимательства и частной инициативы, иметь большое значение для поддержания благоприятного инвестиционного климата в Тамбовской области.

Александр Никитин также провел переговоры с Сергеем Михайловым. Речь шла о строительстве второй очереди предприятия «Тамбовская индейка» группы «Черкизово». В прошлом году предприятие вышло на полную производственную мощность: объем продукции составил 54,6 тыс. тонн, что сделало его одним из крупнейших производителей мяса индейки в России. Строительство второй очереди проекта позволит увеличить мощность до 70 тыс. тонн.

ООО «Тамбовская индейка» — совместный проект испанской компании Gruppo Fuertes и группы «Черкизово». Проект реализуется при содействии администрации Тамбовской области и входит в перечень проектов по импортозамещению, поддерживаемых правительством России.

Читайте ранее в этом сюжете: Тамбовский губернатор договорился об инвестициях в модернизацию АО «Тамак»

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Петербургский международный экономический форум — 2019
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить