Стоимость проезда еще на шести нижегородских маршрутах подорожает с 1 июля

Нижний Новгород, , 16:33 — REGNUM Стоимость проезда еще на шести нижегородских маршрутах, которые обсуживает ООО «Автолигатранс-НН» вырастет с 1 июля до 30 рублей. Цена проезда будет одинаковой как при оплате банковскими и транспортными картами, так и при наличном расчете, сообщили ИА REGNUM в администрации города.

В частности, это затронет маршруты №55, 74, 82, 91,93 и 94.

В очередной раз в мэрии напомнили, что тарифы на муниципальных частных маршрутах устанавливаются самим перевозчиком, органы власти не имеют полномочий их регулировать в соответствии с ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации».

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в декабре прошлого года ряд перевозчиков уведомил администрацию об увеличении тарифа на проезд до 30 рублей на маршрутах №14, 39, 63, 79, 89 и 92. Перевозчики объяснили необходимость роста тарифа увеличением цены на дизельное топливо на 22% за год.

С февраля 2019 года в аналогичном диапазоне выросла стоимость проезда в маршрутном такси №67.

В апреле частное транспортное предприятие ООО «Мещеряков и Компания» подняло стоимость проезда до 30 рублей на маршрутах №13, 44, 88, 34, 75, 45, 59 и 81.

Кроме того, с 1 января власти города отменили маршруты №3, 20, 85, 60, 90, 113 и 138.