Строительство развязки у поселка Тлюстенхабль в Адыгее идет по плану

Майкоп, , 16:31 — REGNUM В Адыгее заметны улучшения в дорожной инфраструктуре. Об этом, как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе главы Республики Адыгея, говорилось 6 июня в ходе встречи главы республики Мурата Кумпилова и руководителя государственной компании «Российские автомобильные дороги» Вячеслава Петушенко в ходе Петербургского международного экономического форума.

На встрече обсуждались проекты перспективного развития трассы М-4 «Дон», реализуемые «Автодором» на территории республики, а также вопросы строительства транспортных подходов в южном направлении, с учетом которых необходимо планировать развитие транспортной инфраструктуры региона.

Мурат Кумпилов отметил, что одним из приоритетов деятельности органов власти региона является создание современной и качественной дорожной инфраструктуры. Для этого налажено тесное сотрудничество с федеральными профильными ведомствами и организациями, с «Автодором» реализуется ряд крупных проектов — это строительство развязок возле аула Тугургой и пгт. Тлюстенхабль.

Вячеслав Петушенко сообщил, что строительство транспортной развязки на 1342 км трассы М-4 «Дон» в районе поселка Тлюстенхабль идет по плану. Эти работы ведутся в целях дальнейшего развития транспортной доступности в южном направлении.

О системном подходе говорит и строительство других транспортных объектов в регионах: обход Лосево и Павловска в Воронежской области, обход Аксая — в Ростовской. Все эти проекты позволят Госкомпании совместно с субъектами страны шаг за шагом развивать сеть дорог юга России, синхронизируя усилия. В частности, будут учтены планы по строительству локальных объектов, в том числе, транспортных развязок на территории Адыгеи, Ростовской и Краснодарского края.

«Результаты работы дорожной отрасли очевидны. В республике значительно улучшилась дорожная инфраструктура: строятся развязки, расширяются и ремонтируются участки дорог. И эта деятельность продолжится в рамках национального проекта. Нам важно в полной мере обеспечить безопасность дорожного движения, экологическое благополучие нашего региона. Все это, в свою очередь, способствует повышению качества жизни населения и инвестиционной привлекательности Адыгеи», — отметил Мурат Кумпилов.

Отметим, что сегодня в Адыгее реализуется целый ряд крупных проектов в части развития транспортной инфраструктуры. Большой объем работы по развитию транспортной инфраструктуры запланирован и в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».