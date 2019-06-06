Газпромбанк вложит 15 млрд в создание системы маркировки товаров

Санкт-Петербург, , 18:10 — REGNUM Газпромбанк, ВЭБ. РФ и компания «Оператор-ЦРПТ» подписали сегодня, 6 июня, соглашение по предварительным условиям финансирования проекта по созданию системы маркировки и прослеживаемости товаров в рамках Петербургского международного экономического форума. Как сообщает департамент коммуникаций и маркетинга «Газпромбанка», свои подписи под документом поставили заместитель председателя правления Газпромбанка.

Алексей Белоус, первый заместитель председателя правления ВЭБ. РФ Николай Цехомский и председатель совета директоров Центра развития перспективных технологий Михаил Дубин.

Проект реализуется в рамках федерального закона № 224-ФЗ «О государственно-частном партнерстве», финансирование проекта будет осуществляться в соответствии с принципами программы «Фабрика проектного финансирования» в форме синдицированного кредитования.

Общий объем кредитования составит до 24,2 млрд. руб., из которых Газпромбанк предоставит до 15,5 млрд руб., ВЭБ. РФ — до 8,7 млрд руб.

«Создаваемая система маркировки и отслеживания товаров позволит эффективно контролировать товарные рынки и в полной мере обеспечить защиту прав потребителей, а применение механизмов ГЧП сделает ее запуск наиболее эффективным с точки зрения использования бюджетных средств», — прокомментировал Алексей Белоус.

«Мы отмечаем большой интерес участников рынка к Фабрике проектного финансирования. Система маркировки и прослеживаемости станет первым проектом в области цифровых технологий и платформенных решений, который будет профинансирован ВЭБ. РФ в синдикате с Газпромбанком через механизм фабрики», — подчеркнул Николай Цехомский.

К 2024 г. в России планируется создание сплошной системы маркировки и прослеживания. В список войдет широкий перечень товаров. На текущий момент маркировке подлежит табачная продукция и лекарства. С июля в список войдут молочные изделия, а позднее маркировка станет обязательной в том числе для меховых изделий, шин, обуви, постельного белья и ряда других товаров.