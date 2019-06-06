177 тысяч участков в Бурятии не попадут в «Дальневосточный гектар»

Улан-Удэ, , 16:29 — REGNUM Более чем 177 тысяч территорий в Бурятии не попадут под действие программы «Дальневосточный гектар». Информация по ним появилась в федеральной информационной системе «На Дальний Восток».

В число запретных территорий войдёт Центральная экологическая зона — озеро Байкал с островами, его водоохранная зона и прилегающие заповедники, нацпарки и заказники. Министерство имущественных и земельных отношений Бурятии планирует также исключить из действия программы города Северобайкальск и Улан-Удэ с двадцатикилометровой зоной вокруг.

Кроме того, бесплатный гектар не удастся получить на землях, сформированных для многодетных семей, на территориях сакральных объектов, в зоне экономического благоприятствования и лечебно-оздоровительной местности. Поправки в закон о «дальневосточном гектаре» будут рассмотрены на ближайшей сессии Госдумы.

Напомним, бесплатно выбрать и получить в пользование гектар земли жители Бурятии смогут с 1 июля 2019 года. Возможно получение участка до 10 гектаров на группу до 10 человек любого возраста, не обязательно связанных родством.

С 1 февраля 2020 года право взять землю в республике появится у всех дальневосточников. Всем жителям России «дальневосточные гектары» Бурятии станут доступны с 1 августа 2020 года.

Напомним, распространение программы на территорию Бурятии и Забайкалья стало возможным после включения двух регионов в состав Дальневосточного федерального округа. Указ был подписан президентом России Владимиром Путиным в ноябре 2018 года. На Дальнем Востоке программа действует с 1 июля 2016 года.

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